Son dakika haberi | Ekonomi ve Hukuk reform paketinin detayları netleşti: 81 ile kurulacak...

Buna göre yatırımcılar bütün işlemlerini bu ofisler vasıtasıyla takip edecek. Bir yatırımcı, fabrika kurmak ya da başka yatırımlar yapmak istiyorsa yatırım ofisi ile muhatap olacak. İşlemlerini buradan yürütecek. İşlemlerin tıkandığı yerde de yatırım ofisleri devreye girecek. Fabrika için arazi tahsisinden ruhsata kadar her türlü işlem ile ilgilenecek.