Kripto paralara regülasyon geliyor

HEM dünyada hem de Türkiye'de milyonlarca yatırımcının radarında olan kripto para birimlerine Türkiye'de düzenleme geliyor. Türkiye'de 3 milyon yatırımcıya ulaştığı söylenen ve kullanımı hızla artan kripto paralara yönelik hükümet harekete geçti. APara'nın haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı önderliğinde TCMB, BDDK ve SPK'nın yanı sıra ilgili kuruluşların çalışmalar yaptığı ve yılın ilk yarısında düzenlemeyi yürürlüğe sokacağı ifade ediliyor.Türkiye'de ilk olarak, faaliyet gösteren 60-70 şirket için lisans ve asgari sermaye şartı getirileceği belirtiliyor. Ayrıca şirketler için teknik yeterlilik ve kurumda çalışanlarda SPK lisansı şartının da aranacağı söyleniyor. Edinilen bilgiye göre, hükümet başta Bitcoin olmak üzere kripto para alım-satımına vergi getirmeye hazırlanıyor. Piyasanın önde gelen isimleri, "burada kripto paranın ne olarak tanımlanacağı önemli" diyor. Bu konuda kripto paraların tanımı için, menkul kıymet, emtia ve para olmak üzere 3 seçenek bulunuyor. Uzmanlara göre, kripto paranın menkul kıymet olarak tanımlanacağı ve altın, döviz, emtiaya dayalı yatırım fonları alım satım kazancında olduğu gibi kaynağından yüzde 10 stopaj kesilebileceği tahmin ediliyor. Türkiye kripto para işlem hacminde Avrupa'da ilk, dünyada dördüncü sırada yer alıyor.