Milyarlık normalleşme

Kontrollü normalleşme adımları esnafın da vatandaşların da yüzünü güldürdü. 102 gündür kapalı olan yeme-içme sektörü kilidi açarken, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkması en yoğun mesaisini hafta sonu yapan esnafa can suyu oldu. Eğitim-öğretime başlanacak olması özellikle kırtasiye sektörüne yeni sezon ivmesi kazandıracak. Düğünlere birer saatlik izin ise şimdi olmasa dahi yaz sezonu için rezervasyonları artıracak.Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın yüzünün güldüğünü söyledi. Palandöken, "Kontrollü normalleşmeyle restoran, kafelerin yanı sıra okulların ve kantinlerin açılması tedarik zincirine canlandıracak. Uzun zamandır zorda kalan esnaf biraz rahat nefes alacak. Milyarlarca liralık hareket olacak" dedi. Bu dönemde birçok esnafın çalışanlarını evine gönderdiğine dikkat çeken Palandöken, "İnsanlar çalışanları geri çağırıyor. Bu istihdama da olumlu katkı sağlayacak" diye konuştu. Bu dönemde hem esnafın hem de vatandaşın virüse karşı bilinçlendiğini anlatan Palandöken, "Herkes artık maske ve mesafenin önemini çok iyi kavradı. Eğer dikkat edilmezse faturasını yine esnaf ödüyor. O nedenle hem vatandaşımız hem de esnafımız maksimum hassasiyet gösterecek" şeklinde konuştu.Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, Başkan Erdoğan ve yetkililere teşekkür ederek, "Alınan karar bizi çok mutlu etti. Bir sıfırdan büyüktür. En azından çarklar dönecek. İnşallah el birliğiyle tam açılışa doğru ilerleyeceğiz" dedi. Sektörün kısıtlı açılış yaptığına dikkat çeken Bingöl, şöyle devam etti: "Sektöre desteklerin devam etmesi şart. Onun için kanun hükmünde kararname ile özel bir destek paketi oluşturulmasını talep ettik. SGK primlerinin ötelenmesi, işletme sermayesi sağlanması, kısa çalışma ödeneklerinin sürmesi gibi… Konuyu Maliye Bakan yardımcımıza aktardık. Sıcak baktı." Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TUKİD) Başkanı Mehmet Helvacıoğlu, sektörün 2020'de yüzde 50'nin üzerinde kan kaybettiğini söyledi. "Söz konusu dönemde elimizdeki ürünün sadece yüzde 10'unu satabildik" diyen Helvacıoğlu, kararların sektöre yüzde 10-15 katkı yapacağını ifade etti.Düğün, etkinlik ve organizasyon şirketi Life Group'un CEO'su Erdem İpekçi, sektörün 365 günde sadece 72 gün açık olduğunu belirterek, "Şu anda da düğünlere saat sınırı var ancak dün açıklanan kararlarla bunun yaza açılacağına inancımız arttı. Tünelin ucundaki ışık göründü. Bu kararlarla birlikte rezervasyonlarda da artış olacak. Özellikle haziran eylül dönemi için talepler akmaya başlar. 50 kişilik düğün yemeği talepleri gelir" diye konuştu.Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer de, kararın sektöre yüzde 20 hareket katacağını kaydetti. Yoğun akşam çalışan bazı mekanların şimdilik açılmayacağını anlatan Demirer, "Biz hem aşının etkisi hem de sıcaklıkların artmasıyla, 15 Mayıs'tan itibaren bayramla birlikte normalleşmenin başlayacağını öngörüyoruz" şeklinde konuştu.Jolly Yurtiçi Turlar Direktörü Kerem Gökçe, hafta sonu yasakları ve 65 yaş sınırının gevşetilmesinin sektöre pozitif ivme kazandıracağını belirterek, "GAP, Kapadokya, Ege turları hızlanır. Gastronomi turlarında artış bekliyoruz. Bu turlara talep yüzde 300 artar" dedi.