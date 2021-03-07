Son dakika: Kentsel dönüşüme devlet garantisi





16 MİLYAR LİRALIK KAYNAK SAĞLANDI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bugüne kadar 839 milyon lirası riskli alan, 3 milyar 792 milyon lirası riskli yapı olmak üzere hak sahiplerine 4 milyar 631 milyon lira kira yardımı yaptı. Hak sahiplerinin bankalardan kullandıkları kredilere 151 milyon lira faiz desteği sağlandı. Dönüşüm kapsamında 1 milyar 225 milyon lira tutarında kamulaştırma yapıldı. TOKİ, İLBANK ve belediyelere proje karşılığı 9 milyar 629 milyon lira aktarıldı. Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında bugüne kadar, ülke genelinde yaklaşık 16 milyar lira harcama gerçekleştirildi.