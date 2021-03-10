SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamıştı: Kamuda dönem başlıyor!





HER YIL KOMUOYU İLE PAYLAŞILACAK

İşletmelerin yılsonu verileri Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca her yıl en geç 31 Ekim itibarıyla yayımlanacak kamu işletmeleri raporuyla kamuoyuna duyurulacak. Raporlarda meydana gelen gelişmelere ve sektörel analizlere de yer verilecek. Kurumsal kapasitesinin artırılması için kamu işletmeleri veri gönderimi amacıyla yeterli sayıda ekipman bulunduracak ve eleman tahsis edecek. Söz konusu işletmeler verilerini, sağlıklı, doğru ve zamanında üretecek bir bilgi işlem altyapısı kuracak veya kurmuş oldukları bilgi işlem altyapısını geliştirecek. Şeffaflığın sağlanması için kamu işletmeleri kendilerine ait ayrı bir internet sayfası oluşturacak ve bu sayfayı devamlı güncel tutacak önlemleri alacak. Kamu işletmelerinin genel müdürleri, müdürleri veya başkanları istenilen verilerin zamanında iletilmesi ve raporlardan sorumlu olacak.