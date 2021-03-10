SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamıştı: Kamuda dönem başlıyor!

Son dakika haberler...Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın altını çizdiği "sonuç ve vatandaş odaklı devlet anlayışı" vizyonuyla kamu yönetimi modelinde yeni adımlar devreye girdi.
Yeni hükümet sistemiyle kamuda kurumsal kaliteyi arttırmaya yönelik uygulamalar ön plana çıkarken, vatandaş hak arama, kamu kaynaklarına ulaşma yolları kolaylaştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tebliğiyle kamuda hesap verme, şeffaflık için işletme faaliyetlerini "etkin izleme" adımları da güçlendirildi. Kurum ve kuruluşların mali durumları kamu işletmeleri raporuyla kamuoyuna duyurulacak.
HAZİNE TEBLİĞİ YÜRÜRLÜKTE
Hazine ve Maliye Bakanlığı tebliği ile Sayıştay tarafından denetlenen işletmelerin faaliyetlerinin izlenmesi, mali ve mali olmayan verilerinin toplanmasına ilişkin esaslar belirlendi. Kamuda şeffaflığın ve hesap verebilirliğin artırılması hedefleniyor. Toplam kamu payı yüzde 50 ve altına düşen işletmeler tebliğ kapsamı dışında olacak. İşletmelerde birden fazla kamu kurum veya kuruluşu pay sahibi ise toplam oran dikkate alınacak. Kamu işletmeleri gelir, sermaye bilgileri, yatırım, finansman gerçekleşme gibi mali tabloları, personel ve yönetici profili, istihdam maliyetleri gibi mali olmayan tabloları iş takvimine uygun olarak zamanında gönderecek.
HER YIL KOMUOYU İLE PAYLAŞILACAK
İşletmelerin yılsonu verileri Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca her yıl en geç 31 Ekim itibarıyla yayımlanacak kamu işletmeleri raporuyla kamuoyuna duyurulacak. Raporlarda meydana gelen gelişmelere ve sektörel analizlere de yer verilecek. Kurumsal kapasitesinin artırılması için kamu işletmeleri veri gönderimi amacıyla yeterli sayıda ekipman bulunduracak ve eleman tahsis edecek. Söz konusu işletmeler verilerini, sağlıklı, doğru ve zamanında üretecek bir bilgi işlem altyapısı kuracak veya kurmuş oldukları bilgi işlem altyapısını geliştirecek. Şeffaflığın sağlanması için kamu işletmeleri kendilerine ait ayrı bir internet sayfası oluşturacak ve bu sayfayı devamlı güncel tutacak önlemleri alacak. Kamu işletmelerinin genel müdürleri, müdürleri veya başkanları istenilen verilerin zamanında iletilmesi ve raporlardan sorumlu olacak.
TEBLİĞ KAPSAMINDAKİ KAMU İŞLETMELERİ
KİT'ler ve bağlı ortaklıkları kapsayan birinci grup kamu işletmeleri listesinde Eti Maden, Türkiye Kömür İşletmeleri, Elektrik Üretim A.Ş, Devlet Hava Meydanları, Devlet Demir Yolları, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu, Et ve Süt Kurumu gibi birçok kurum yer alıyor. Kamu bankalarını içine alan üçüncü grup kamu işletmeleri "Ziraat Bankası AŞ, Halk Bankası AŞ, Vakıflar Bankası TAO, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ, Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ, Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ, İller Bankası AŞ ve Merkez Bankası AŞ" olarak sıralandı. Dördüncü grup kuruluşlar arasında da PTT, Nükleer Teknik Destek AŞ, TRT, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, TOKİ gibi kuruluşlar bulunuyor.
VATANDAŞ MEMNUNİYETİ ESAS
Kamuda kurumsal kaliteyi artırmaya, vatandaşı devlet yönetimine dâhil etmeye odaklanan yeni kamu yönetimi kapsamında yeni uygulamalar devreye girmeye devam ediyor. Devlet hizmetlerinin etkinliği için daha az idari birimden oluşan kamu yönetimi yapısı oluşturuluyor. İdari işlemlerin adalet ve eşitlik temelinde etkin ve hızlı bir şekilde yapılması sağlanıyor. Vatandaş memnuniyetinin artırılması için iyi uygulama örnekleri yaygınlaştırılıyor.