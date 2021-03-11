Son dakika haberi: TÜBİTAK'tan uzay teknolojisi hamlesi! Anında tespit edilecek...

Son dakika haberleri... TÜBİTAK, alçak yörüngede görev yapan uydulardan yüksek çözünürlüğe sahip görüntü alabilen ve görünür spektrumdaki dalga boyunda çalışan kamera sistemleri ve optik bileşenlerin yerli imkanlarla üretilmesini sağlayacak projeleri destekleyecek.
Kameralar haritacılık, maden sektörü, tarım, ormancılık, afet yönetimi ve su havzalarının tespiti amacıyla da kullanılacak. Bir orman yangını anında uydulardan tespit edilebileceği gibi maden sahaları da yine gökyüzünden hassas kameralarla tespit edilecek.
ASKERİ AMAÇLA KULLANILACAK
Yüksek teknolojili yerli kameralar aynı zamanda askeri amaçlarla da kullanılacak. Özellikle Suriye ve Irak sınırı yakın yörüngedeki uydulara monte edilecek kameralarla sürekli gözetlenecek. Sınırdan yasa dışı giriş çıkışlar anında ilgili birimlere bildirilecek. Yine terör örgütü PKK ile mücadelede yerli uydular yer tespiti amacıyla kullanılacak.
Teröristlerin geçiş güzergahları ile güneydoğuda faaliyet gösterdikleri alanlar gözlem altında tutulacak. Bu amaçla 600-700 km alçak yörüngede konumlanacak uyduda 0,2 derece anlık görüş açısında 1 metre çözünürlükle tek renkli, 3 metre çözünürlükle çok renkli görüntü alabilen bir kamera geliştirilecek. Geliştirilen kameranın en az 5 yıl yörüngede hizmet vermesi sağlanacak.
İHA'LARA DA TAKILACAK
Sınır güvenliği ve yer gözetlemesinde kullanılan İnsansız Hava Araçları (İHA) için de aynı şekilde minyatür yüksek çözünürlüklü kameralar üretilecek. 1 kilometre yükseklikten hareketli görüntü alarak güvenlik birimleri ve ilgili mercilere buradan da istihbarat bilgiler sağlanacak. Yapılacak bu yatırımlarla Türkiye uzay ve hava sistemi teknolojilerinde önemli bir adım daha atmış olacak.