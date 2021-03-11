Son dakika haberi: TÜBİTAK'tan uzay teknolojisi hamlesi! Anında tespit edilecek...

İHA'LARA DA TAKILACAK

Sınır güvenliği ve yer gözetlemesinde kullanılan İnsansız Hava Araçları (İHA) için de aynı şekilde minyatür yüksek çözünürlüklü kameralar üretilecek. 1 kilometre yükseklikten hareketli görüntü alarak güvenlik birimleri ve ilgili mercilere buradan da istihbarat bilgiler sağlanacak. Yapılacak bu yatırımlarla Türkiye uzay ve hava sistemi teknolojilerinde önemli bir adım daha atmış olacak.