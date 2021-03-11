Son dakika | Uzaktan çalışma düzenlemesi: İşte evden çalışamayacak olanlar

İŞ YERİNİN VERİLERİ GÜVENCEYE ALINACAK

Fazla çalışma işverenin yazılı talebi üzerine, işçinin kabulü ile mevzuat hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilecek. İşveren uzaktan çalışanı, işyerine ve yaptığı işe dair verilerin korunması ve paylaşımına ilişkin işletme kuralları ve ilgili mevzuat hakkında bilgilendirecek ve bu verilerin korunmasına yönelik gerekli tedbirleri alacak.