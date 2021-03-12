Markalar sahile vurdu

Pandemi nedeniyle vatandaşlar Ege ve Akdeniz'deki sahil kasabalarından gelmeyince giyimden mobilyaya, ayakkabıdan kuyuma kadar birçok marka yazlık bölgelerde mağaza açma telaşına düştü. Birçok marka ya var olan dükkân sayısını artırmak ya da bulunmadığı lokasyonlara yeni mağazalar açmak için kolları sıvamış durumda. Hal böyle olunca Bodrum, Alanya, Marmaris, Göcek, Çeşme, Alaçatı, Ayvalık, Altınoluk, Kuşadası, Fethiye gibi yazlık bölgelerde ticari gayrimenkul fiyatları neredeyse ikiye-üçe katladı.Bölgedeki emlakçılar, mağaza kira fiyatlarının geçen yıla göre yüzde 40 ila 80 arasında arttığını söylüyor. Bodrum'da pandemi öncesinde dükkân kiraları metrekarede 40 TL iken, pandemi sonrası yüzde 75 artarak 70 TL'ye çıktı. Çeşme'de pandemi öncesinde fiyatlar metrekarede 60 TL iken, Kovid-19 sonrasında 100 TL'ye çıktı. Kuşadası'nda fiyatlar yüzde 66.6 artarak 30 TL'den 50'ye yükseldi. Marmaris'te ise TL yerine euroyla kiralama yapılıyor.Emlak danışmanlık şirketi Keller Williams Bodrum'un ortaklarından Ayşegül Bacak, "Geçen yıla göre kiralama fiyatları yüzde 40'lara varan oranda arttı" dedi. Coldwell Türkiye Ülke Müdürü Gökhan Taş da sahil kasabalarında ticari gayrimenkullerin metrekare fiyatlarında yüzde 80'lere varan artışlar yaşandığını söyledi. Emlak Danışmanı Sevil Ece Gümüş ise Bodrum'da Konacık'tan Ortakent'e kadar olan alanda yer kalmadığını, en popüler lokasyonun Yalıkavak olduğunu belirtti.PERAKENDECİLER, sahil kasabalarında yer bulamamaktan şikâyetçi… Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, pandemide yazlık kasabalardaki nüfus azalmadığı için bölgedeki mağazaların cirolarının da düşmediğini söyledi. Antalya'dan Kuşadası'na kadar uzanan şeritte yaklaşık 40 mağazası bulunan LC Waikiki'nin Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, bölgede 5-6 yeni mağaza açmayı planladıklarını belirtti. Desa Deri Yönetim Kurulu Başkanı Melih Çelet ise Alanya'da mağaza açmak istediklerini ancak yer bulamadıklarını söyledi. Sahil şeritlerindeki yerleşim yerlerinde kalıcı nüfus artınca özel okullar da bölgeye akın etmeye başladı. Bahçeşehir Koleji CEO'su Özlem Dağ, "Bodrum'daki okulumuz dolu. Fethiye'ye anaokulu binası yapıyoruz. Serik'te açacağımız kampusle Antalya'da sayımız 7'ye çıkacak" dedi. Yalıkavak Marina Ticari Direktörü Umut Özkan da alışveriş merkezlerinin şu anda önde gelen Türk ve uluslararası markalardan oldukça yoğun talep aldığını belirterek, "Kapasitemizin yüzde 100'e yakın kısmı doldu" diye konuştu.MOBİLYACILAR da sahil şeritlerinden bayilik teklifleri almaya başladı. Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, "Birçok kişi bayilik için başvuru yapıyor" dedi. Bellona Genel Müdürü Mustafa Karamemiş ise bu yıl ülke genelinde açmayı planladıkları 43 mağazanın yüzde 50'sinin Akdeniz ve Ege Bölgesi'ndeki şehirlerde olacağını söyledi.