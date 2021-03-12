Son dakika haberi: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan duyurdu: Yeni dönem başlıyor...

Bakan Pekcan şunları söyledi:

12 Mart 2020 tarihinde yayımlanan Yeni Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunumuz bir yıllık geçiş sürecinin ardından bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Kanun ile ürünlerin piyasaya arz edilmesine ilişkin pek çok önemli yenilik getirilmiş olduk.

İzlenebilirlik ile imalatçıdan satıcıya kadar tüm aktörlere bir ürünü kimden aldığını ve kime sattığını beyan etme zorunluluğu getirdik, uygunsuz ürünün asıl sorumlusunu bulma konusunda önemli bir adım attık. İzlenebilirlik kayıt dışılığın azaltılmasına da katkı sağlayacak.