Hububatçılardan reform paketine destek

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hububat Bakliyat Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni ekonomi reform paketini desteklediklerini açıkladı. Altunkaya 2021 yılında ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlamak için üretmek, istihdam oluşturmak ve sürdürülebilir ihracat için başlattıkları çalışmaları devam ettireceklerini ifade etti.

Başkan Erdoğan'ın ekonomide önemli yenilikler getiren reform paketini açıkladığı toplantıya katılan TİM Hububat Bakliyat Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüşerek gerçekleştirdikleri üretim, istihdam ve ihracatla ilgili bilgiler verdi.

Yeni ekonomi reform paketini değerlendiren Altunkaya, esnaftan sanayiciye ve ihracatçıya kadar hemen her kesimi kapsayan ekonomi reform paketini olumlu bulduklarını söyledi. Altunkaya, "Üretimin ve ihracatın desteklenmesi, mali disiplin, enflasyonla etkin mücadele ve cari açığın azaltılması gibi hedefleri çok önemsiyoruz. Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye pandemi sürecinden en az şekilde etkilenen ülkeler arasında yer aldı. Yeni paketin ekonomideki dengelerin daha da iyi bir hale geleceğine iniyoruz. Gelecek konusunda hiçbir zaman karamsarlığa kapılmadık, ülke olarak el ele vererek her türlü sorunu çözeceğimize inanıyoruz" dedi.