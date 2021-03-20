Son dakika | Merkez Bankası'nda Naci Ağbal - Şahap Kavcıoğlu değişimi ne anlama geliyor?

Son dakika... Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal görevinden alınarak yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu atandı. Ekonomideki sıcak gelişmeyi SABAH yazarı Dilek Güngör yorumladı. Güngör TCMB için alınan kararı bir bayrak değişimi olarak değerlendirirken ekonomide faiz arttırım kararlarıyla ilgili olarak kur ve enflasyonla mücadelenin tek yolunun faiz olmadığının altını çizdi.
İşte Dilek Güngör'ün Merkez Bankası'ndaki değişimle ilgili Sabah.com.tr için yaptığı değerlendirme;
"BİR BAYRAK DEĞİŞİMİ"
Merkez Bankası'nda Naci Ağbal'ın görevden alınıp yerine Şahap Kavcıoğlu'nun getirilmesini bayrak değişimi olarak yorumluyorum.
"FAİZ ARTIŞI BEKLENTİLERİN ÖTESİNDEYDİ"
Son Para Politikası Kurulu Toplantısı'nda Merkez Bankası piyasanın beklentilerinin de ötesinde bir faiz artırımına imza attı. Bu piyasada özellikle de iş dünyasında tepki çekti.
"TEK YOL FAİZ DEĞİL"
Türkiye'de enflasyonu düşürmenin tek yolunun faizden geçmediğini hepimiz biliyoruz. Yeni ekonomik reform paketinde enflasyonla mücadele noktasında yapısal bir takım tedbirler var. Umarım bunlar bir an önce hayata geçer.
"TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ KUR ODAĞINDAN ÇIKMIŞ ÜRETİM EKONOMİSİNDEDİR"
Türkiye'nin geleceği faiz ve kur odağından kurtulmuş üretim ekonomisindedir. Yeni Merkez Bankası Başkanı bankacılık kökenli... Daha önce kamu bankalarında çeşitli görevlerde bulunmuş bir isim...
Fiyat istikrarını önceliklese de finansal istikrar ve ekonominin büyümesine de gözünü kapatmadan hareket edecektir.