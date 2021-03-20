Son dakika | Merkez Bankası'nda Naci Ağbal - Şahap Kavcıoğlu değişimi ne anlama geliyor?

Son dakika... Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal görevinden alınarak yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu atandı. Ekonomideki sıcak gelişmeyi SABAH yazarı Dilek Güngör yorumladı. Güngör TCMB için alınan kararı bir bayrak değişimi olarak değerlendirirken ekonomide faiz arttırım kararlarıyla ilgili olarak kur ve enflasyonla mücadelenin tek yolunun faiz olmadığının altını çizdi.