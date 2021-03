Otoparklarda yeni dönem

Yapılan değişiklikle 80 metrekareden küçük her 3 daire için en az 1 otopark, 80 metrekare ile 120 metrekare arasındaki her 2 daire için en az 1 otopark, 120 metrekare ile 180 metrekare arasındaki her daire için en az 1 otopark ve 180 metrekare üzeri her daire için 2 otopark yeri ayrılmasına karar verildi. Dükkan, mağaza ve banka gibi fonksiyonlarda her 30 metrekare için 1 olan otopark zorunluluğu, her 40 metrekare için 1 olacak şekilde revize edildi. Değişiklikle, otoparklarda engellilerin kullanımına uygun düzenlemelerin yapılması da kararlaştırıldı.Komşu parsellerin anlaşması ve maliklerin muvafakati halinde bitişik olan bahçelerin, aradaki duvar kaldırılmak suretiyle ortak otopark olarak kullanılabilmesi imkanı getirildi. Parselinde otopark yapamayan yapılar için 1000 metre yarıçapındaki başka bir binadan, arsadan ya da varsa ticari otoparktan tapuya şerh konmak suretiyle otopark yeri temin edebilme imkanı sağlandı. Büyükşehir Belediyelerinin bugüne kadar otopark bedeli almalarına rağmen bölge otoparkları inşa etmemeleri nedeniyle 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nda yapılan değişiklik Otopark Yönetmeliği'nde detaylandırılarak bundan böyle "bölge otoparkı" bedelini toplama ve bu otoparkları yapma görevi ilçe belediyelerine verildi. İlçe belediyelerine bedel alınan otoparkları en geç 3 yıl içinde yapma zorunluluğu getirildi.1 Ocak 2023'ten itibaren ise ayrıca, 30 bin metrekareden büyük AVM'lerde, yapılacak elektrik şarj istasyonlarının en az birinin, 70 bin metrekare üzeri AVM'lerde ise en az 2'sinin hızlı şarj özellikli olması zorunluluğu getirildi.