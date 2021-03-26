Siparişlere yetişemedi yeni fabrika açıyor

Aralarında Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, Banana Republic, Calvin Klein ve Armani gibi dünya moda devlerinin bulunduğu pek çok üst segment markaya üretim yapan İzmir merkezli hazır giyim üreticisi TYH Tekstil, artan siparişlere yetişemeyince yeni fabrika yatırımına başladı. Hafta başında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ziyaretiyle Manisa Akhisar'da 4'üncü fabrikasının son etabını devreye alan şirket, Kırklareli OSB'de 60 dönüm alan üzerine yeni bir üretim tesisi daha kurmaya hazırlanıyor. Tesisin birinci etabı için 8 milyon dolar yatırım yapılacak ve 400 kişi istihdam edilecek.Yurtdışından gelen siparişlere yetişmekte zorlandıklarını söyleyen TYH Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, "Bu nedenle kapasite artışına ihtiyaç duyuyoruz. Geçen yıl Sivas'taki fabrikamızı devreye aldık. Ancak buna rağmen ilave kapasite yaratmaya ihtiyacımız var. Vakit kaybetmeden yeni tesis yatırımımızı tamamlayarak üretime başlayacağız" dedi. Tesislerinin 9'unun yurtiçinde 2'sinin de yurtdışında olduğunu söyleyen Mehmet Kaya, Kırklareli'nde kuracakları 12'nci fabrikalarında ise örgü ürünler üretileceği bilgisini verdi. Pandemiyle spor giyim ürünlerine olan talebin arttığına vurgu yapan Mehmet Kaya, "Burada dikişsiz giysi dediğimiz spor giyim ürünlerinin üretimini yapacağız. İlave kapasite ile bu taleplere yanıt vermeye çalışacağız" dedi.Dünya devi firmaların partner zinciri içinde olduklarını söyleyen Kaya, "Özellikle pandemiyle birlikte Türkiye bu markaların üretim üssü oldu. Amerika'nın Çin'le yaşadığı sorunlar vs. siparişlerin Türkiye'ye yönlendirilmesini sağladı. Türkiye halen Amerika'nın hazır giyim ihtiyacının yüzde yarımını karşılıyor. Bunu rahatlıkla yüzde 3'lere çıkarma fırsatımız var" dedi.Emine Erdoğan'ın önceki gün ziyaret ettiği tesisle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tesisteki kadın işgücü oranın yüzde 78 olduğuna vurgu yapmıştı. Bu ziyaretin kendileri ve çalışanları için büyük moral olduğunu söyleyen Mehmet Kaya, "Çalışmak isteyen kadınlarımızı istihdam etmeyi çok önemsiyoruz" dedi. Halen 4.380 kişiyi istihdam ettiklerini söyleyen Kaya, "Hedefimiz bu sayıyı bu yıldan itibaren 5 bin kişiye çıkarmak. Herkes Kısa Çalışma Ödeneği peşinde koşarken biz yeni istihdam peşinde koşuyoruz" diye konuştu.