Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, A Haber ve A Para TV ortak canlı yayınında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Kurum'un konuşmasından öne çıkanlar:

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Kentsel dönüşüm projesini bir milli mücadele, Kurtuluş Savaşı olarak görüyoruz. Bizim ülkemizdeki en önemli gündemlerden biri iklim değişikliği ve depremle mücadele olacaktır. Salgın sonrasında ülkemizin en önemli gündemi kentsel dönüşüm olacaktır.

Halkın yüzde 55'inin güvenli konutta oturmasını sağladık. 6 başlık koyduk kentsel dönüşümle ilgili. 1- Afet riski altındaki yerlerin dönüşümlerini sağlamak. Şu anki kentleşme oranımız yüzde 81 seviyelerine geldi. Şehirdeki çarpık kentleşmeden dönüşümü yapmak zorundayız. Şehir içindeki riskli yapıları daha sağlam bir şekilde dönüştürmek zorundayız.