Son dakika: Kentsel dönüşüm nasıl olacak? Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum A Haber'de açıkladı | Video
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Son dakika haberleri... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, A Haber ve A Para TV ortak canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Salgın sonrasında Türkiye'nin en önemli gündeminin kentsel dönüşüm olacağını belirten Bakan Kurum, "Kentsel dönüşüm projesini bir milli mücadele, Kurtuluş Savaşı olarak görüyoruz." dedi. Bakan Kurum, "Kentsel dönüşüm nasıl olacak?" sorusuna da yanıt verdi. İşte Bakan Kurum'un konuşmasından öne çıkanlar...