Yerel para ile ticaret ilerletilecek

Geçtiğimiz hafta Türkiye'ye gelen Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Ankara ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. Yi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü. Toplantılarda ele alınan kritik başlıklar arasında salgınla mücadele, aşı konusunda iş birliğinin ilerletilmesi, Kuşak Yol ve Orta Koridor Projesi, yapay zeka, 5G, big data ve altyapı projelerinin de yer aldığı öğrenildi. Türkiye, Çin ile SWAP (takas) anlaşması kapsamında yerel para ile ilk ticareti geçtiğimiz haziran ayında gerçekleştirdi. İki ülke arasındaki mali işbirliğini güçlendirecek bir adım olarak gündeme gelen ticarette yerel paranın kullanımı uygulaması öne çıkan başlıklardan biri oldu.