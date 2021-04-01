1 milyon kardeş geliyor

Türkiye ile Azerbaycan arasında, 10 Aralık 2020'de Bakü'de imzalanan kimlikle seyahat protokolü bugünden itibaren yürürlüğe giriyor. Protokol kapsamında iki ülke vatandaşları pasaporta ihtiyaç duymadan, yalnızca kimlik kartı ibraz ederek seyahat edebilecek. Protokolün etkisini hemen hissettirdiğini belirten turizmciler, bunun sektöre de büyük moral olduğunu vurguladı. Bu adımın rezervasyonları hareketlendirdiği anlatan turizmciler, bu yıl 2019 rakamlarının aşılacağını belirtiyor. 2019'da Türkiye Azerbaycan'dan 901 binin üzerinde ziyaretçi alırken 2020'de, pandemi nedeniyle, bu sayı 237 bine geriledi. Bu yıl hem aşının etkisi, hem iki ülke arasında uçuş trafiğinin artacağı beklentisi hem de kimlikle giriş izniyle 1 milyona yakın Azeri Türkü'nün geleceği öngörülüyor.TÜROFED Başkanı Sururi Çorabatır, iki ülke arasında yapılan protokolün etkisini hissettiklerini belirterek, rezervasyonların hareketlendiğini söyledi. Özellikle İstanbul'daki otellerde bunun yansımalarının alınmaya başladığını anlatan Çorabatır, "Bu yıl kimlikle girişin de etkisiyle, Azerbaycan'dan gelen turist sayısında 2019 rakamlarının yakalanacağına olan inancımız arttı" dedi.TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya da, Türkiye ile Azerbaycan arasında kimlikle seyahatin iki ülke arasındaki turizm hareketini katlayacağını söyledi. İki ülke arasındaki turizm hareketini daha da canlandırmak için çalıştıklarını anlatan Bağlıkaya, "Bu kapsamda 5 Nisan'da Azerbaycan Seyahat Acentaları Birliği (ATAA) Başkanı Rufat Hacıyev beraberindeki heyet birliğimizi ziyaret edecek. Yapacağımız toplantıda TÜRSAB ve ATAA'nın beraber yürütecekleri faaliyetler, Türkiye-Azerbaycan turizm ilişkileri ve ortak turizm platformunun oluşturulması, iki ülke arasındaki sağlık turizmini geliştirmek adına görüş alış verişinde bulunacağız" diye konuştu.AZERBAYCAN'DAN Türkiye'ye turist getiren Everest Turizm'in sahibi Kamran Bagiyev, bu yıl aşılama çalışmaları ve uçuş trafiğinin hızlanmasıyla birlikte 2019 rakamlarının aşılacağını söyledi. Bagiyev, "Avrupa'da sınır kapılarının kapalı olması nedeniyle talep Türkiye'ye yöneldi. Kimlikle giriş ise çok büyük bir artı sağladı. O nedenle Azerbaycan'dan gelecek turist sayısının 1 milyona yaklaşacağını düşünüyoruz. Bu sayının 2022'de ise 1.5 milyonu bulacağını öngörüyoruz" dedi. Azerbaycan vatandaşlarının konaklama sürelerinin 30 günden 90 güne uzatıldığını hatırlatan Bagiyev, bunun sağlık turizmine büyük katkı sağladığını belirtti. Kanser tedavisi, ilik ve organ nakli gibi ağır tedaviler için Azerilerin Türkiye'ye geldiğini aktaran Bagiyev, "Hasta için süre sınırı olmasa da refakatçının bir ay sonra çıkış yapması gerekiyordu. Şimdi bu sorun da ortadan kalktı. Bu da talebi pozitif etkiledi" diye konuştu. Azerilerin alışveriş turizmine de büyük katkı sağladığını anlatan Bagiyev, "Avrupa'ya gidemedikleri için özellikle İstanbul'a bu yönde güçlü bir talep var. İyi harcama yapan turist grubunda olan Azeriler, sadece alışveriş için kişi başı 1.000 doların üzerinde harcıyor" ifadelerini kullandı.