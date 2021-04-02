İhracatta çifte rekor

Pandeminin dünya ekonomisini sarstığı 2020'de nadir büyüyen ülkelerden olan aynı zamanda da en az ihracat kaybı yaşayan ülkeler arasında yer alan Türkiye 2021'e hızlı başladı. Uluslararası kuruluşların bu yıla ilişkin büyüme tahminlerini yukarı çektiği Türkiye, ihracatta çifte rekor birden kırdı. Martta 18.9 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamına imza atılırken, 50 milyar dolarla da bugüne kadarki en yüksek ilk çeyrek ihracatına ulaşıldı.



İHRACATÇILARIN ZAFERİ

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakanlığı Konferans Salonu'nda, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle'nin de katıldığı basın toplantısında, mart ayı ve ilk çeyrek dış ticaret rakamlarını açıkladı. Pekcan, "Mart ayında ihracatımız, geçen sene mart ayına göre yüzde 42.2 artışla 18 milyar 985 milyon dolara ulaşmıştır. Bu, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamıdır. Bu ihracatçılarımızın bir zaferidir" diye konuştu. Martta dış ticaret açığının yüzde 14.2 azaldığını ifade eden Pekcan, "Enerji hariç dış ticaret açığımız ise 1.9 milyar dolar. Bu da enerji hariç dış ticaret açığında geçen seneye göre yüzde 39.2'lik bir düşüşe karşılık geliyor. İhracatın ithalatı karşılama oranı mart ayında geçen seneye göre 9.2 puan yükselerek yüzde 80.2 oldu" diye konuştu.



50 MİLYAR DOLAR GEÇİLDİ

Bakan Pekcan, 2021 yılı ilk çeyrek dış ticaret rakamlarına ilişkin olarak da şunları söyledi: "İlk çeyrekte ihracatımız geçen sene ilk çeyreğe göre yüzde 17.3 artışla 50 milyar 23 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu değer, bugüne kadarki en yüksek ilk çeyrek ihracat değeri. Bu şekilde, 2020 son çeyreğinde olduğu gibi ilk çeyrekte de 50 milyar doların üzerinde bir ihracat yapma başarısını gösterdik. Yılın ilk çeyreğinde dış ticaret açığı geçen sene ilk çeyreğe göre yüzde 15.2 düşüş göstererek 11 milyar dolara geriledi."

Pekcan, ABD'ye ihracatın ilk 3 ayda yüzde 32 gibi oldukça önemli bir artış gerçekleştirdiğini dile getirerek, "ABD önem verdiğimiz stratejik bir pazar. İkili ticari ve ekonomik ilişkilerimizi daha da ileri noktalara taşıyacağımızı değerlendiriyorum" dedi. Pekcan, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusu başta olmak üzere, AB ile ticari ve ekonomik ilişkilerdeki gündem konularını kapsamlı ve detaylı bir biçimde ele aldıklarına değinerek, "Yolumuza yenilenmiş bir Gümrük Birliği ile devam etmek, Türkiye-AB ekonomik ilişkilerini yeni bir boyuta taşımak istiyoruz" diye konuştu.







6 AYDA 100 MİLYAR DOLAR GEÇİLDİ

TİM Başkanı İsmail Gülle, art arda son dört ayda ihracat rekoru kırıldığına dikkat çekerek, son altı aylık ihracatın 100 milyar doları aştığını ifade etti. Gülle, "Yıllık ihracat hedefimiz olan 184 milyar dolardan çok daha yüksek rakamlara, 200 milyar dolarlara hep birlikte ulaşacağız. 1339 firmamız, mart ayında ilk kez ihracat yaptı. Yılın ilk çeyreğinde ihracat gerçekleştiren firma sayımız 59 bin 913, ilk kez ihracat gerçekleştiren firma sayımız ise 4 bin 334 oldu" dedi.

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