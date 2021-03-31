Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Ticaret Bakanlığı bu araçları ihaleyle satışa sundu! Fiyatları 50 bin liranın altında! İşte ucuz ikinci el arabalar

bu araçları ihaleyle satışa sundu! Fiyatları 50 bin liranın altında! İşte ucuz ikinci el arabalar

Araba sahibi olmak isteyen tüketicilerin, sıfır araçlar ve ikinci el otomobiler dışında üçüncü bir seçeneği daha bulunuyor. Bu seçenek ise 'nın ihale sistemiyle satışa sunduğu araçlar. Söz konusu araçların fiyatları piyasanın altında. Ticaret Bakanlığı satışa sunduğu araçlarla ilgili yeni bir liste yayınladı. Listede 50 bin liranın altında birçok otomobil bulunuyor.

Giriş Tarihi: 31.03.2021 12:34 Güncelleme Tarihi: 31.03.2021 12:35
Ticaret Bakanlığı bu araçları ihaleyle satışa sundu! Fiyatları 50 bin liranın altında! İşte ucuz ikinci el arabalar
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Ticaret Bakanlığı bu araçları ihaleyle satışa sundu! Fiyatları 50 bin liranın altında! İşte ucuz ikinci el arabalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ticaret Bakanlığı bu araçları ihaleyle satışa sundu! Fiyatları 50 bin liranın altında! İşte ucuz ikinci el arabalar
Ticaret Bakanlığı bu araçları ihaleyle satışa sundu! Fiyatları 50 bin liranın altında! İşte ucuz ikinci el arabalar
Ticaret Bakanlığı bu araçları ihaleyle satışa sundu! Fiyatları 50 bin liranın altında! İşte ucuz ikinci el arabalar
SON DAKİKA