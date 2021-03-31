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Ticaret Bakanlığı bu araçları ihaleyle satışa sundu! Fiyatları 50 bin liranın altında! İşte ucuz ikinci el arabalar
Araba sahibi olmak isteyen tüketicilerin, sıfır araçlar ve ikinci el otomobiler dışında üçüncü bir seçeneği daha bulunuyor. Bu seçenek ise Ticaret Bakanlığı'nın ihale sistemiyle satışa sunduğu araçlar. Söz konusu araçların fiyatları piyasanın altında. Ticaret Bakanlığı satışa sunduğu araçlarla ilgili yeni bir liste yayınladı. Listede 50 bin liranın altında birçok otomobil bulunuyor.
Giriş Tarihi: 31.03.2021
12:34
Güncelleme Tarihi: 31.03.2021
12:35
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