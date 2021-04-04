Banka cezayı yedi: Kredi kartı kullanan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar!

Müşterisi olduğu bankanın, kendisine ait kredi kartının ekstresini kendisine ait olmayan bir e-posta adresine göndererek şahsına ait bilgileri üçüncü kişilerle paylaştığı, veri sorumlusuna konuya ilişkin hem e-posta hem de dilekçe ile başvuruda bulunmasına rağmen cevap alamadığını kaydetti. Veri sorumlusu bankanın kendisine ait aynı kredi kartının ekstresini, kendisine ait olmayan bir e-posta adresine tekrar göndererek şahsına ait bilgileri tekrar üçüncü kişilerle paylaştığı, kendisinin Kuruma göndermiş olduğu dilekçe aracılığıyla veri sorumlusundan şikâyetçi olduğunu belirterek, veri sorumlusu hakkında Kanun çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılması talep etti.