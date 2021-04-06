Son dakika | İş dünyasından muhtıra girişimi tepkisi: İstikrarı hedef aldılar!

KİME, NEYE HİZMET ETTİĞİ BELLİ DEĞİL

Bu tür girişimlerin artık mazide kaldığını ve günümüzde bir karşılığının olmadığını söyleyen SANKO Holding Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu, tepkisini şu sözlerle dile getirdi: "Biz iş insanları olarak pandemi döneminde işimize bakıyoruz, bunlar bizi yolumuzdan alıkoymaz. Ancak yurtdışındakileri bu tür açıklamalar ürkütür. Türkiye'de hâlâ böyle şeyler oluyor diye düşünebilirler. Kime neye hizmet ettiği belli olmayan bu bildiriyi kesinlikle yanlış buluyorum. Durup dururken böyle bir açıklama da nereden çıktı? Türkiye'de kanunlar var, herkes kanunlar çerçevesinde haklarını arayabilir."