5 milyar liralık üretim ve ticaret üssü

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) önderliğinde 5 kooperatiften oluşan HİTAM Ortak Girişimi, Arnavutköy'de kurulacak üretim ve ticaret üssü projesi için güçlerini birleştirdi. HİTAM Ortak Girişimi Başkanı Dr. Oktay Dede ve MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan'ın ev sahipliğinde düzenlenen tanıtım toplantısına Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da katıldı. Adını HANDKOOP, İMAS Toplu İşyeri ve Yapı Kooperatifi, TAF 2023, Avrasya ve İSTMOB kooperariflerinden alan HİTAM, Arnavutköy'ün Hadımköy Mahallesi'ndeki 1.650 dönümde hayata geçirilecek. Dev proje mobilya, otomotiv, inşaat ve otomobil yedek parça üreticilerinden oluşan 3 bin 500 işyerini bir araya getirecek. 5 milyar liralık yatırımla hayata geçirilecek projenin 5 yılda tamamlanması planlanıyor.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yerli ve milli üretim üssünün Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 3. Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu ve yaz aylarında temeli atılacak Kanal İstanbul'a çok yakın bir noktada kurulduğunu belirterek, "İnşallah birlikte ürettiğimiz değerleri tüm dünyaya Türkiye markasıyla buradan taşıyacağız. 2021 yılının en büyük projelerinden biri olan HİTAM Milli Üretim ve Ticaret Üssü'nün temelini, en geç temmuz ayı içerisinde atacağız" diye konuştu. Bakanlık olarak ulaşım, altyapı, kentsel gelişim planlama ve etüdlerini yapıp ihalesini sonuçlandırdıkları projenin 70 bin kişiye istihdam sağlayacağını açıklayan Kurum, "Projemiz dünyanın en büyük satış ve servis merkezi olacaktır" dedi.Projenin mikro ve küçük işletmelerin orta ölçekli büyüklüğe erişimini sağlayarak OSB'lere geçişi kolaylaştıracağını kaydeden Oktay Dede ise "Ülkemize 35 milyar TL'lik katma değer sağlanacak" diye konuştu. Hedeflerinin 81 ilde 120 lokasyonda 10 yıl içinde kurulacak 'üretim ve ticaret üsleri' ile 20 bin adet yeni orta büyüklükte işletme kazandırmak olduğunu kaydeden Dede, "10 yıl içinde ilave 4 milyon istihdam sağlamayı öngörüyoruz" dedi. MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan da projenin üretim ve ticaret zincirinin aksamadan sürmesi, afet ve olası salgın ve krizlerin ekonomiye tahribatını minimize etmesi bakımından önemli olduğunu söyledi.HİTAM proje alanının Kanal İstanbul'a 2 kilometre uzaklıkta olduğunu belirten Bakan Kurum, şöyle devam etti: "İnşallah Kanal İstanbul projemizin de temellerini tıpkı burası gibi yaz aylarında atıp, eş zamanlı açılışlarını yapacağız. Kanal İstanbul bir çevre ve şehircilik harikası olacaktır. Kanalın iki yakasında toplam 500 bin nüfusun yaşayacağı yeni bir şehir kuruyoruz. Toplam alanın yüzde 52'sini yeşil alan ve sosyal donatılara ayırdık. İçerisine yürüyüş yolları, ekolojik koridor, millet bahçeleri, Ar-Ge merkezleri, üniversiteler, bilim vadileri olacak. Cumhuriyet tarihinin en büyük projelerinden biri olacak Kanal İstanbul, Türkiye'nin gücüne güç katacak."Bakanlık olarak ihalelere yüzde 20'lik genç istihdamı şartı getirdiklerini ifade eden Kurum, "İlk etapta 6 farklı ilimizde 8 projede görev alacak genç kardeşlerimize başarılar diliyorum. Tüm sanayicilerimize, iş insanlarımıza seslenmek istiyorum. Projelerinizde en az yüzde 20 genç istihdam şartını koyun" mesajını verdi.