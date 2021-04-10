Başkan Erdoğan'dan son dakika çiftçilere müjde! Vatandaşa da ücretsiz dağıtılacak

Son dakika haberi...Covid-19 salgını nedeniyle zor günler geçiren çiftçiye Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla büyük destek geldi. Salgının getirdiği sorunlar nedeniyle çiftçilerin ürünlerinin bir kısmı elinde elinde kaldı.
Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) elde kalan bu ürünlerden 1 milyon 200 bin ton patates 250 bin ton soğan 750 bin ton çeltik satın alınacağını bildirildi.
Çiftçiye büyük müjde! 1 milyon 200 bin ton patatesi TMO alacak, ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak | Video
Çiftçinin satın alınan ürünü ise vatandaşa ücretsiz dağıtılacağı açıklandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Covid-19 salgını süreci boyunca mağdur olan çiftçinin sorunlarının çözümü için destek çalışmalarının devam edeceğini söyledi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli önceki gün yaptığı açıklamada, patates ve kuru soğanda stok artışlarını önlemeye yönelik patates ve kuru soğan alımı yapılacağını ve ürünlerin ihtiyaç sahibi ailelere bedelsiz olarak dağıtılacağını söyledi.
Bakan Pakdemirli'nin açıklaması şu şekilde:
"Pandemi sürecinde otel, lokanta vb. toplu tüketim yerlerinde yaşanan talep daralması nedeniyle yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda patates ve soğan satışları gerilemiştir. Bu gelişmeler stokların artmasına ve fiyatların üretici aleyhine düşmesine neden olmaktadır.
Patates ve soğan piyasalarındaki ortaya çıkan bu durumun çiftçilerimizi olumsuz etkilememesi ve stoklardaki ürünün ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılması amacıyla, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) patates ve kuru soğan tedariki ve dağıtımı ile görevlendirilmiştir.
Bu kapsamda üretimin yoğun olarak yapıldığı ve depolandığı illerimizden başlamak üzere Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı üreticilerden, üretici örgütlerimiz aracılığıyla 2020 yılı mahsulü olan patates 25 kilogramlık çuvallanmış olarak kilogram başına 85 kuruştan satın alınacaktır. Aynı şekilde kuru soğan temin tedarik ve dağıtım işlemlerine de başlanmıştır.
TMO tarafından alımı yapılan patates ve kuru soğan İl Valiliklerimiz (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları) aracılığıyla düzenli olarak yardım yapılan ihtiyaç sahibi ailelere bedelsiz olarak dağıtılacaktır.
Bakanlığımız ve TMO olarak depo, finansman, personel ve lojistik gibi tüm hazırlıklar ikmal edilmiş olup mübarek Ramazan Ayı girmeden önce illerimize sevkiyat işlemleri başlatılmış olacaktır.
Bakanlığımızca yeni hasat dönemi öncesi elinde patates ve kuru soğan bulunan üreticilerimizin kayıplarını önlemek, bu vesileyle de temel gıda ürünlerinden olan patates ve kuru soğanı özellikle ihtiyaç sahibi ailelerimize dağıtarak bir nebze olsun gıda giderlerine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz."
ÜRÜNLERİN İLK SEVKİYAT İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçen TMO, Türkiye'nin patates ambarı konumundaki Nevşehir'de üreticilerden tedarik edilen ürünlerin ilk sevkiyat işlemlerini gerçekleştirdi.
Derinkuyu ilçesi Kuyulutatlar köyündeki çiftçilerden alınan ürün, torbalara konulduktan sonra kamyona taşındı.
TMO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ahmet Güldal, gazetecilere yaptığı açıklamada, üreticiden TMO tarafından alımı yapılan patatesin 81 il valiliğince ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını belirtti.
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele sürecinde patates tüketiminin düşmesi nedeniyle çiftçinin deposunda kalan ürünlerin değerlendirileceğini aktaran Güldal, şunları kaydetti:
"Yeni hasat dönemi başlamadan önce çiftçinin deposundaki ürünün tüketilmesi için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla Nevşehir ve Niğde başta olmak üzere üreticinin elindeki ürünü tedarik ediyoruz. Patatesi, 25 kilogramlık çuvallara konularak teslim alıyoruz. Buradaki amaç üreticinin mali kaybını önleyip, giderlerini karşılamak ve ürünün ihtiyaç sahibi tüketicilerin sofralarına ulaştırmaktır."
Deposundaki ürünü TMO tarafından alınan çiftçi İsmail Bilge de bu yıl tarlasından elde ettiği 120 ton patatesin yarısının depoda kaldığını, kararın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.
AK Parti İl Başkanı Ali Kemıkkıran ise partisinin 145'inci Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında patates üreticisinin sorunlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktarmasının ardından harekete geçilmesinin çiftçi ve dar gelirli açısından olumlu olduğunu dile getirdi.