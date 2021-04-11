Video Haber Çiftçiye büyük müjde! 1 milyon 200 bin ton patatesi TMO alacak, ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak | Video

Çiftçiye büyük müjde! 1 milyon 200 bin ton patatesi TMO alacak, ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak | Video

Çiftçiye büyük müjde! 1 milyon 200 bin ton patatesi TMO alacak, ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak | Video
11.04.2021 | 00:00

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1 milyon 200 bin ton patatesi TMO alacak, ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

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