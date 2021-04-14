Dönüşümü hızlandıracak yetki

Türkiye'de 6.7 milyon riskli konutu dönüştürmek için kolları sıvayan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kentsel dönüşümü hızlandırmak için yeni bir karara daha imza attı. Müteahhidin inşaata 1 yıl içinde başlamaması ya da inşatın 6 ay durması halinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'ne başvurarak gerçekleştirilen sözleşme iptalleri, artık ilçe belediyelerine başvuru ile yapılacak. İstanbul'da kentsel dönüşüm projeleri sayısının diğer illere kıyasla daha fazla olduğuna dikkati çeken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen, sürecin hızlanması adına bu kararın alındığını dile getirdi. Gürgen, bugüne kadar İstanbul'da 300 sözleşme iptal talebi aldıklarını da söyledi.