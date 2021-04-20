Ramazan alışverişinde esnafı unutma

Artan koronavirüs vakalarının önüne geçmek için getirilen zorunlu kısıtlamalar en çok küçük esnafın canını yakarken, ülke genelindeki Ticaret ve Sanayi Odaları'ndan anlamlı bir destek çağrısı geldi. Vatandaşlara "En büyük kültürel ve ekononmik değerimiz olan esnafı yaşatmak için Ramazan alışverişinizi esnaftan yapın" diye seslenen oda başkanları şunları kaydetti: "Zincir marketler ya da e-ticaret sitelerinden alışveriş yapmak size daha konforlu gelse de zor bir dönemden geçen yerel işletmelerimizi bu Ramazan'da da unutmayalım. Esnaftan yapacağımız küçük bir alışveriş bile çok şeyi değiştirebilir. Bu sıkıntılı günleri ülke olarak ancak dayanışma ve elbirliği ile aşabiliriz."