Son dakika haberi... Bakan Varank açıkladı! Yerli coronavirüs aşısında önemli gelişme

"DÜNYAYA ŞİFA OLABİLECEK"

Bakan Varank, "Burada başarılı sonuçlar elde edilmesiyle birlikte de faz 3 çalışması ve daha sonra da seri üretimiyle hem Türkiye'ye hem de dünyaya şifa olabilecek bir inaktif aşı adayını elde etmiş olacağız." açıklamasında bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri'ye aşı çıkarması yaptı. Erciyes Üniversitesinde yürütülen inaktif aşı adayı çalışmalarını yerinde inceleyen bakanlar, önemli mesajlar verdi.