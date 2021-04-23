Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu açıkladı! Berat Albayrak'ın hamlesi milat olmuş

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, A Haber özel yayınında gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Merkez Bankası rezervlerinin hiç olmadığı kadar iyi durumda olduğunu belirten Kavcıoğlu, "Rezervlerin yapısı değişmiştir Türkiye'de. Yıllardır 120 tonu altını vardı Türkiye'nin, 2012'den başlayıp 2019 ve 2020'de Türkiye 710 ton altına çıktı. Türkiye'nin şu an Merkez Bankası rezervlerinde 710 ton altın rezervi var." dedi.

SON DAKİKA: Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Altın rezervi 120'den 720 tona çıktı | Video