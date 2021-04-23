Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu açıkladı! Berat Albayrak'ın hamlesi milat olmuş

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, A Haber özel yayınında gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Merkez Bankası rezervlerinin hiç olmadığı kadar iyi durumda olduğunu belirten Kavcıoğlu, "Rezervlerin yapısı değişmiştir Türkiye'de. Yıllardır 120 tonu altını vardı Türkiye'nin, 2012'den başlayıp 2019 ve 2020'de Türkiye 710 ton altına çıktı. Türkiye'nin şu an Merkez Bankası rezervlerinde 710 ton altın rezervi var." dedi.
SON DAKİKA: Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Altın rezervi 120'den 720 tona çıktı | Video
BERAT ALBAYRAK'IN HAMLESİ MİLAT OLMUŞ
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı döneöminde gerçekleştirdiği hamlenin altın rezervinin kısa sürede 120 tondan 720 tona yükselmesine vesile olduğunu söyledi.
Kavcıoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye'nin 120 ton altını yurt dışındayken 2017'den sonra yurt dışındaki bütün altınlar ülkeye getirilmiştir ve 120 ton olan altın bugün 720 tondur. Dahası Sayın Berat Albayrak'ın Enerji Bakanlığı döneminde çok önemli bir şey yapıldı ve Türkiye'nin altın ürettiği cevherler, Merkez Bankası'nın satın almasına karar veriliyor ve cevherden altın üretimini TL olarak Merkez Bankası rezervlerine alıyor."SON DAKİKA: Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’ndan A Haber’de önemli açıklamalar