SON DAKİKA: Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’ndan A Haber’de önemli açıklamalar

Son dakika haberleri: Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, A Haber özel yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamasından öne çıkanlar:

MUHALEFETİN "128 MİLYAR DOLAR NEREDE?" İDDİASI

Öncelikle bugün çok özel bir gün. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Gazi Mustafa Kemal Tatürk ve şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Onların kurduğu bu aziz vatanda yaşamanın mutluluğunu yaşıyor.

TCMB kurulurken, Atatürk, milli egemenliğin finansal egemenlikten geçtiğini belirterek 1930'da Merkez Bankası kuruluyor. Bu kadar zor şartlarda kurulan Merkez Bankası ile ilgili konuşulduğunda biraz daha özen gösterilmesi gerekiyor. Türkiye'nin en guzide kurumlarının başında geliyor.