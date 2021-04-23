SON DAKİKA: Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’ndan A Haber’de önemli açıklamalar

Son dakika haberleri: Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, A Haber özel yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.
Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamasından öne çıkanlar:
MUHALEFETİN "128 MİLYAR DOLAR NEREDE?" İDDİASI
Öncelikle bugün çok özel bir gün. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Gazi Mustafa Kemal Tatürk ve şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Onların kurduğu bu aziz vatanda yaşamanın mutluluğunu yaşıyor.
TCMB kurulurken, Atatürk, milli egemenliğin finansal egemenlikten geçtiğini belirterek 1930'da Merkez Bankası kuruluyor. Bu kadar zor şartlarda kurulan Merkez Bankası ile ilgili konuşulduğunda biraz daha özen gösterilmesi gerekiyor. Türkiye'nin en guzide kurumlarının başında geliyor.
Geriye doğru baktığımızda bu tartışmalar daha bir anlam kazanıyor. Rezerv konusu tartışırken o günkü şartlara bakmamız gerekiyor. 2020'ye girdiğimizde doğrudan ve portföy yatırımlarının azaldığını görüyoruz. Türkiye'nin de buradan aldığı payın azaldfığını görüyoruz. IMF'nin az gelişmiş ülkelere 110 milyar dolar yardımı söz konusu.
Dünya 1929 Buhranı'ndan sonra belki de pandemi krizi dünyayı çok kötü şekilde etkileyen bir kriz. Diğerlerinden ayıran en önemli şey, daha önceki krizlerin bir altyapısı vardı. 2020'deki kriz birden ortaya çıkan bir kriz. İnsanların ne yapacağını bilmediği, ülkelerin kapandığı, en önemli gelirlerinin tamamen durduğu bir kriz. Önce Çin'de, sonra Amerika Avrupa ve Türkiye'yi kasıp kavuran bir kriz.
Türkiye'nin 2013'ten sonra yaşadıklarına baktığımızda, daha sonra 2016'daki hain işgal girişimi, uçak krizi... Dönem dönem Türkiye'nin yaşadığı krizler var. 2018'in Ağustos'unda başlayan kur atakları, bu atakların bertaraf edilmesi... Bu süreçte yapılanlar çok önemli. IMF'ye gitmek zorunda olduğumuz yönünde haberler yapıldı. Türkiye, bu süreci hem sağlık hem para ve mali politikalar açısından çok iyi yönetti.
Böyle baktığımız zaman, dünyadaki ülkelerin dışarıdan aldığı paketler; İspanya, İtalya ve Yunanistan'ın durumunu hatırlayın. Türkiye'ye baktığımızda, sağlık alanında insanlar çok iyi bir şekilde hastaneye gördü, hizmet aldı. Sosyal yardımlara gelindiğinde, devlet vatandaşımızın yanında oldu. Bu dönemi atlatırken yapılanları göz ardı edemeyiz.
Türkiye'nin ödemeler dengesi içerisinde, 2019'da cari fazla verdik.
MERKEZ BANKALARI NİÇİN REZERV BİRİKTİRİR?
Türkiye'nin hep reel sektörünün borcunun artmasından bahsederiz. 2018-2020 sonu itibariyle reel sektörün 208 milyar dolar olan döviz pozisyon açığı 157 milyar dolara inmiştir. Bu rezervlerden ya da Merkez Bankası'nın yapmış olduğu bu işlemlerden kaynaklanmaktadır.Türkiye'de rezerv ne zaman oluşmuş? 83-84'ten sonra rezerv birikmeye başlıyor. 2020'ye gelindiğinde 15-20 milyar rezervi vardı. Sermaye girişlerinin artmasıuyla rezerv yükselmeye başladı. Bizi eleştiren arkadaşların o dönemki politikalarını da konuşabiliriz. Daha sonra 30 milyara kadar oluşan rezerv var.
İŞLEMLER GİZLİ YAPILDIYSA BU RAKAMI NEREDEN BİLİYORSUNUZ?
O kadar çok yanlış bilgi içeriyor ki. Bu işlemler 2017'de başlıyor. Hazine'nin Merkez Bankası hesapları kullanılarak döviz alım satımıyla piyasalarının arzını karşılaması 2017'de yapılıyor. 2018'de de yapılan var. Merkez Bankası dalgalı kura geçtikten sonra döviz alım ihaleleri düzenliyor. 2016'ya kadar bunu yapıyor ve sonra bırakıyor. 2017'de Hazine Müsteşarlığı'nın Merkez Bankası'ndaki hesapları üzerinden bir protokol imzalanıyor. Dolayısıyla bu protokol dahilinde bu işler yapıldı. 2017 Şubat'ından itibaren yapıldı. 2020'de yapılmasının nedeni de pandemi şartlarıdır. "Bu işlemler gizli yapıldı. Protokol yapılmadı" gibi iddialar var. Peki siz bu rakamı nereden biliyorsunuz?
AYRICALIKLI İŞLEM YAPILDI MI?
Böyle bir şey söz konusu olamaz, yapmak isteseniz de yapamazsınız. Merkez Bankası'nın veri açıklama konusunda şeffaflığı dünyadaki en iyi merkez bankalarından bir tanesiyiz. Bu kadar şeffaf bir bilançomuz var ve günlük oradan her şeyi izleme şansınız var. Biz kimseye 128 rakamını söylemedik. Peki bu arkadaşlar bunları nereden buldular? 'Protokolün içeriğini açıklayın.' Böyle bir şey olabilir mi? Avrupa Merkez Bankası 2000 ve 2010 arası Euro'yu baskılayabilmek için yaptıkları işlemleri 10 yıl sonra, 2020'de açıkladı. Japonya Merkez Bankası sadece yıl sonu toplu olarak veriyor rakamları. Siz neden 2017'yi, 2018'i sormuyorsunuz? Daha önce döviz müdahaleleriyle yapılan işlemleri niye sormadınız?
Her şeyi kendi dönemi içerisinde tartışmak gerekiyor. 98-99 ve 200 krizini bizzat yaşadım. 2020'de daha fazla sıkıntının yaşandığı bir yılı konuşuyorz. Neredeyse dünyadaki tüm ülkeler destek aldı.