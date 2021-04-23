SON DAKİKA: Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’ndan önemli açıklamalar | Video
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Son dakika haberleri: Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, A Haber ekranlarında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "128 milyar dolar nerede?" şeklinde yürüttüğü kirli propogandaya değinen Şahap Kavcıoğlu, "128 milyar dolar gibi bir rakamı telaffuz edip, bu kadar insanı zan altında bırakmak hayret verici. Bu bir algı operasyonudur" dedi. Öte yandan, Türkiye'nin döviz ve altın rezervini açıklayan Kavcıoğlu, Berat Albayrak'ın altın konusundaki büyük başarısını da konuşmasında ifade etti. İşte detaylar...