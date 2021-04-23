Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ‘128 milyar dolar’ yalanını madde madde çürüttü | Video
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Son dakika haberleri: Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, A Haber ekranlarında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Merkez Bankası rezervlerinde gerçek ne? 128 milyar dolar çarpıtması neden yapıldı? Rezervler ne zaman, ne için kullanıldı? Merkez Bankası’nın bundan sonra faiz politikası ne olacak? Enflasyon ile nasıl mücadele edilecek? Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, akıllardaki tüm sorulara A Haber canlı yayınında yanıt verdi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...