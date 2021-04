Kruvaziyer turizmi rakip ülke kıskacında

Turizmin en büyük gelir kalemlerinden biri olan kruvaziyer gemileri İsrail ile Yunanistan'ın kıskacına girdi. Pandemi nedeniyle talebin oldukça daraldığı sektörde ülkemize gelen sınırlı sayıdaki gemiye de rakipler göz koydu. Gemilerin rotasını Türkiye'den çıkarmak için harekete geçen Yunanistan, Güney Kıbrıs, Malta ve İsrail, Avrupa Birliği'nden aldıkları desteklerle, kruvaziyer firmalarına çeşitli imkân ve teşvikler sunarak kendi limanlarını ana liman olarak kabul ettirmeye başladı. Bu kapsamda Türkiye'yi rotasından çıkarıp başka limanlara giden gemilerin sayısı 95'i bulurken, bu gemilerle seyahat edecek olan turist sayısı ise 232 bini aştı.Kruvaziyer turizminin önde gelen isimlerinden Tura Turizm'in Yönetim Kurulu Başkanı Erkunt Öner, gemileri yeniden limanlara döndürmek için 2018 ve 2019 yıllarında verilen teşviklerin uygulanması gerektiğini söyledi."Malta pandemi nedeniyle kruvaziyer gemileriyle gelen ve üç gün konaklayan turist başına 200 euro destek veriyor. İsrail ücretsiz aşılama vaat ediyor. Yunanistan acentelere kredi ve hibe destekleri sunuyor" diyen Erkunt Öner, şöyle devam etti: "Hal böyleyken bizim de bir çalışma yapmamız gerekiyor. 2019 yılında verdiğimiz gibi yolcu başına 30 dolar verebiliriz. Bu çalışma gemileri hemen ülkemize döndürecektir. Teşvik rakamı düşük olsa dahi tercih edilirliğimiz yüksek olacaktır. Türkiye gemilerin ve yolcuların en çok tercih ettiği güzergahlar arasında yer alıyor. Bu fırsatı değerlendirmeliyiz."Sektörün son iki yıldır ciddi kayıplar verdiğini aktaran Öner, şunları kaydetti: "Galataport gibi mükemmel bir limana, THY gibi en geniş ulaşım ağına sahip havayolumuza ve diğer şehirlerle kıyaslanmayacak İstanbul, Kuşadası gibi cazibe merkezlerimize rağmen bu yıl kruvaziyer gemilerinde kayıplar yaşıyoruz. Şu ana kadar Türkiye'yi rotadan çıkarıp başka limanlara giden gemi sayısı 95'i buldu. Bu gemilerdeki yolcu sayısı ise 232 bini aşıyor. Zor günlerden geçtiğimiz bu dönemde onların bırakacağı döviz girdisini düşündüğümüzde ciddi bir kayıp. O nedenle bir an önce harekete geçmemiz şart."Gemilerin Akdeniz çanağıda programlarını her an değiştirilebileceğini ve yeni rota belirleyeceğini aktaran Öner, "2 bin kişilik bir geminin 30 sefer uğrak yapması 5 yıldızlı bir tatil köyünün getirisine eşit. 2015'te 1.260 sefer vardı ve bu 40 tane 5 yıldızlı tesisimiz kadar ekonomiye artı katkı sağlıyordu" dedi.