İki ünlü isme reklam cezası

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, Pınar Altuğ Atacan ve Merve Boluğur'un vatandaşı aldatmaya yönelik örtülü reklamlarına idari para cezası uyguladı. Her iki isminde örtülü reklamını yaptığı ürünler için sağlıklı ürün şeklinde beyanlarda bulunduğu tespit edilirken, bu tarz bir ifadenin yalnızca Sağlık Bakanlığı'nın onayı ile kullanılabileceğine dikkat çekildi. Kurul, her iki isme de örtülü reklamdan dolayı 105'er bin lira idari para cezası uyguladı.Altuğ'un Instagram hesabından takviye edici bir gıdanın reklamını yaptığı tespit edilirken, ürünün içeriğindeki bileşenler sayesinde stres, gerginlik ve uyuyamama durumlarına faydalı olduğu, ürünün bağımlılık yapmadığı şeklinde beyanlarda bulunduğu belirtildi. Kurul, inceleme konusu reklamda yer alan beyanların birer sağlık beyanı olduğu, bu tür beyanlarla takviye edici bir gıda niteliğinde olan söz konusu ürünün, stres, gerginlik ve uykusuzluğa karşı iyi geldiği veya bu hastalıkların bu ürünle tedavi edildiği veya tedavisine yardımcı olduğu mesajının verildiği, böylece söz konusu ürünün sanki bir ilaç gibi yansıtıldığı sonucuna vardı. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan izin alınması gerektiğini belirten kurul, Altuğ'a 104 bin 781 lira idari para cezası uygularken, söz konusu reklamın da durdurulmasına karar verdi.Kurul ayrıca, Merve Boluğur'un yine Instagram hesabından yaptığı bir zayıflama çayına da ceza kesti. Boluğur'un reklamını yaptığı çay için, "Bana en çok sorduğunuz sorulardan biri olan nasıl zayıf kaldığım. Bugün cevabını açıklıyorum. Kilomu korumak ve fitliğimi sürdürmek için kullanıyorum. Sizin de kısa zamanda birtakım hedefleriniz varsa tavsiye ederim. Çok hızlı bir şekilde ödem atıyor ve çok çok memnun kaldım, sizinle paylaşmak istedim" şeklindeki beyanlarla ürünün kilo vermeye yardımcı olduğu ve vücuttan ödem attığı şeklinde bir izlenim uyandırıldığı, diğer taraftan şahsın takipçileri nezdinde gerçekten bu ürünü kullanıp fayda sağlandığı yönünde bir algı oluşturulduğu sonucuna vardı.