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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika haberler: 6 ay geri ödemesiz 100 bin TL'lik kredide şartlar belli oldu
Giriş Tarihi: 6.5.2021 08:03

Son dakika haberler: 6 ay geri ödemesiz 100 bin TL'lik kredide şartlar belli oldu

ZÜBEYDE YALÇIN ZÜBEYDE YALÇIN
Son dakika haberler: 6 ay ödemesiz 100 bin TL'lik kredide öncelik onların

Ekonomide son dakika haberleri: İlave istihdama 100 bin TL destek kredisinin detayları netleşiyor. 6 ay ödemesiz, 3 yıl vadeli olması beklenen kredide, öncelik imalat sektörüne verilecek. Pandemiden olumsuz etkilenen hizmet ve turizm için de çalışma başlatıldı

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ekonomik reform paketinde yer alan ilave istihdama 100 bin TL destek kredisine ilişkin ayrıntılar netleşmeye başladı. Destek paketine pandemi sürecinden en çok etkilenen turizm ve hizmet sektörlerinin de alınması planlanıyor. Kredinin 6 ay ödemesiz, 3 yıl vadeli olması bekleniyor.

Son dakika haberler: 6 ay ödemesiz 100 bin TL'lik kredide öncelik onların

kullanan işletmelerin, her bir ilave istihdam sağlanan kişi için 12 ay boyunca ödedikleri sosyal sigorta ve işsizlik sigortası primleri kredi faiz bakiyesinden düşülebilecek. Böylece, kredinin faiz yükünün büyük bir kısmını da devlet üstlenmiş olacak.

Son dakika haberler: 6 ay ödemesiz 100 bin TL'lik kredide öncelik onların

HANGİ SEKTÖRLER ALACAK?

desteği öncelikli olarak imalat sanayinde faaliyet gösteren işletmelere verilecek. Böylece üretimin ve büyüme hedeflerinin yakalanmasının yanı sıra istihdamın da artması sağlanacak. Pandemi sürecinde vatandaşların evde kalması ve sokağa çıkma yasakları nedeniyle en çok etkilenen hizmet ve turizm sektörlerinin de öncelikli olarak kapsama alınması konusunda çalışma yapıldığı öğrenildi.

Son dakika haberler: 6 ay ödemesiz 100 bin TL'lik kredide öncelik onların

ÖZELLER OLUMLU BAKIYOR

Mikro ve küçük ölçekli firmalar arasında likidite desteği çeken firmalara sağlanması planlanan istihdam desteği kredisi Garanti Fonu (KGF) kefaletiyle kullandırılacak. Kredi paketi için kamu bankalarının yanı sıra özel bankalarla da görüşmeler sürüyor. Yetkililer, görüşmelerin 'olumlu' yönde ilerlediğini belirtiyor. İlk açıklandığında kredinin 2 yıl vadeli, ilk 6 ayı geri ödemesiz kullandırılacağı belirtilmişti.

Son dakika haberler: 6 ay ödemesiz 100 bin TL'lik kredide öncelik onların

Edinilen bilgilere göre, salgın sonrası döneme hazırlık kapsamında iş çevreleri ile temaslar sıklaştırıldı. İş dünyasının önerileri doğrultusunda bazı değişikliklerin yapılması gündeme geldi. Kredinin 6 ay ödemesiz 3 yıl vadeli olarak kullandırılması planlanıyor.

Son dakika haberler: 6 ay ödemesiz 100 bin TL'lik kredide öncelik onların

5 KİŞİ ALANA 500 BİN TL

paketi, mikro ve küçük ölçekli işletmeler denildiğinde yaklaşık 3 milyondan fazla işletmeyi kapsayacak.

Son dakika haberler: 6 ay ödemesiz 100 bin TL'lik kredide öncelik onların

Buna, turizm ve hizmet sektörü de dahil edildiğinde sayı daha da artacak.

Son dakika haberler: 6 ay ödemesiz 100 bin TL'lik kredide öncelik onların

İlave istihdam yaratacak olan işletmeye, KGF destekli 100 bin liralık verilecek.

Son dakika haberler: 6 ay ödemesiz 100 bin TL'lik kredide öncelik onların

En fazla 500 bin liralık finansman desteği kullandırılacak. Bu da ilave 5 kişilik istihdam anlamına geliyor.

Son dakika haberler: 6 ay ödemesiz 100 bin TL'lik kredide öncelik onların

Yani mevcut istihdamın üzerine 5 kişiye ilave istihdam sağlayan; 500 bin TL'lik imkanından yararlanabilecek.

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Son dakika haberler: 6 ay geri ödemesiz 100 bin TL'lik kredide şartlar belli oldu
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