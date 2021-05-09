Köprü ve otoyollar bayramda ücretsiz

Ramazan Bayramı dolayısıyla Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ve köprülerden geçişler ücretsiz olacak. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle, 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü saat 00.00'dan başlayarak, 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 07.00'ye kadar, yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişlerde ücret alınmayacak. ANKARA