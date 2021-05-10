Ceyda Düvenci İstanbul Havalimanı’ndaki erişebilir hizmetleri anlattı

Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci, engelli yolcuların rahat kullanabilmesi ve sunulan bütün hizmetlerden faydalanabilmesi için de özel olarak tasarlanan İstanbul Havalimanı'nda bu yönde sunulan hizmetleri anlattı. İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA' nın 'Engelliler Haftası'na yönelik olarak kendisi de bir engelli annesi olan ünlü oyuncu Ceyda Düvenci ile birlikte erişilebilir havalimanı kapsamında sunduğu hizmetleri anlatan özel bir videosu sosyal medya hesaplarında yayınladı.



19 AYRI NOKTADA HİZMET



Videoda engelli yolcuların kesintisiz bir seyahat deneyimi yaşamaları ve havalimanındaki bütün hizmetlerden faydalanabilmesi için havalimanı otoparkından başlayıp uçağın kapısına 19 ayrı noktada sunulan kılavuz yollar, özel yolcu hizmet noktaları, sesli adımlar, çok özel misafir kartı, ayçiçeği yaka kartı gibi tüm erişilebilir olanaklar detaylı şekilde anlatıldı.



ENGELLİ YOLCULAR DENEYİMLEDİ



Yolcu Deneyimi Dizayn Sorumlusu Hilal Kahraman birlikte sunulan hizmetleri anlatan Düvenci İGA'nın tüm engelli bireylerle ile iş birliği yapıp havalimanının deneyimlemelerini sağladığını ifade ederek " Yolcuların neye ihtiyacı olduğunu onlardan dinleyip tüm özel ihtiyaç sahibi bireylere göre hazırlıyor" dedi