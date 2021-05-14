Ege sahilleri Avrupa’yla yarışıyor

Pandeminin etkisi ile evlerde geçirilen sürenin uzaması ve uzaktan çalışmanın yaygınlaşması ile daha büyük, balkonlu, bahçeli evlere ve yazlık bölgelere talep patladı. Artan talep nedeniyle de fiyatlar İspanya, Fransa ve İtalya'nın dünyaca ünlü turizm şehirleri ile yarışır duruma geldi.Yazlık bölgeler içinde konut fiyatları en çok Datça, Bodrum ve Kaş'ta arttı. Endeksa'nın verilerine göre, Datça'da konut fiyatları son 1 yılda yüzde 68, Kaş ve Bodrum'da ise yüzde 60 artış gösterdi. Datça'da metrekare fiyatları 8 bin 147 lira, Bodrum'da 11 bin 554 lira, Kaş'ta ise 10 bin 230 liradan başlıyor.İdealista verilerine göre ise İspanya'nın dünyaca ünlü Barselona şehrinde metrekare fiyatları 2 bin 725 euro, Fransa'nın Nice şehrinde 3 bin 990 euro, İtalya'nın Salerno şehrinde 1.659 eurodan başlıyor.Datça, doğal güzelliklerinin yanı sıra yakınındaki bölgelere göre konut fiyatlarının daha düşük olduğu bir bölgeyken, son bir yıldaki değer artışı ile bölgedeki ortalama değerlere yaklaştı. Bodrum ve Kaş ise hem yerli hem yabancı turistlerin her zaman gözde tatil bölgelerinden ve yoğun talep sebebiyle konut fiyatları artıyor. Bölgede ortalama konut fiyatları ise 830 bin 994 liradan başlarken, konut yatırımının geri dönüş süresi ise 30 yıl oldu.Yazlık bölgeler içerisinde metrekare satış fiyatı en yüksek olan bölgeler ise Çeşme, Bodrum ve Kaş. Çeşme'de konut fiyatları, İstanbul-İzmir otoyolunun tamamlanması ile artış göstermişti. Pandemi ile birlikte ortalama konut fiyatı 2 milyon TL'yi geçti. Çeşme'de konut fiyatları son 1 yılda yüzde 55 artış gösterdi, ortalama konut metrekare satış fiyatı 13 bin 175 TL, ortalama konut fiyatı 2 milyon 121 bin TL, konut yatırımının geri dönüş süresi 45 yıl oldu.Endeksa verilerine göre, satış fiyatlarının artması, fakat kiraların o kadar fazla artış göstermemesi sebebiyle geri dönüş sürelerinin 45 yıla kadar uzadığı yazlık bölgeler içerisinde en düşük geri dönüş süresi olan bölgeler 26 yıl ile Marmaris, Alanya ve Kuşadası. Marmaris'te konut fiyatları son 1 yılda yüzde 39 artış gösterirken, metrekare satış fiyatı 7 bin 107 TL, ortalama konut fiyatı 994 bin 980 TL oldu. Alanya'da ise konut fiyatları son 1 yılda yüzde 49 artış gösterdi, metrekare satış fiyatı 5 bin 33 TL, ortalama konut fiyatı ise 603 bin 960 TL civarında seyrediyor.Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, turizm tesislerinde yeni tip koronavirüse karşı tedbirleri içeren Güvenli Turizm Sertifika Programı'nın, TBMM gündeminde olan Turizmi Teşvik Kanunu kapsamındaki değişiklikle sürekliliğinin sağlanacağını söyledi. Turizmde "güvenli ve sağlıklı tatil" imajı veren program, sürekli uygulanması için Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne dahil edildi. TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nda geçen ay kabul edilen teklifin, TBMM Genel Kurulu'ndan geçerek kanunlaşması planlanıyor.Kovid-19 başta olmak üzere sağlık hususundaki tüm tedbirleri içeren programın temel amacının yerli ve yabancı turistlerin, güvenli ve keyifli şekilde tatillerini yapmalarını sağlamak olduğunu vurgulayan Alpaslan, programın, turizm tesislerine hijyen odaklı 152 kriteri uygulamaları yönünde zorunluluk getirdiğini bildirdi. Programın uluslararası alanda akredite olmuş kuruluşlar tarafından da onaylandığını aktaran Alpaslan, sertifikayı alan tesislerin, bir ay içinde 4 kez denetlendiğini, en ufak tavizde sertifikanın iptal edildiğini kaydetti.Havalimanlarından otellere, seyahat acentelerine kadar tüm turizm işletmelerinde uygulanan programın dünya genelinde de kabul gördüğünü ifade eden Alpaslan, bu yıl, geçen yıla göre daha fazla tesisin sertifika programına dahil olduğunu söyledi.