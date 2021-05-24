Yeni taksitlendirmede katsayılar aynı mı olacak?

Yeni yapılandırmada katsayılar değişiyor. Geçen yıl altı taksit için katsayı 1.045, dokuz taksit için 1.083, 12 taksit için 1.105, 18 taksit için 1.15 uygulandı. Yeni yapılandırmada ise 6 taksit için 1.09, 9 taksit için 1.135, 12 taksit için 1.18, 18 taksit için ise 1.27 olarak belirlendi. Hesaplanan tutarların tamamını ilk taksit ödeme süresi içinde peşin olarak ödeyenlere katsayı uygulanmayacak, borcun yüzde 90'ı silinecek.



