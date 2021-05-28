Piyasalara manipülasyon mu yapılıyor? Yine aynı senaryo sahnede!

Üçüncüsü ise bence en önemli konu Sayın Cumhurbaşkanının NATO Zirvesi bağlamında ABD Başkanı Joe Biden ile yapacağı görüşme. Bu görüşme gerek Türk-Amerikan ilişkiler, gerek yeni ittifak ilişkiler gerek bölgesel güvenlik konuları, gerekse küresel güç merkezlerindeki büyük değişimde Türkiye'nin yeri ve oynayacağı rol ile bağlantılı. O nedenle bu tarz görüşmelere liderler giderken, içeride toplumsal havanın değiştirilmesi veya asayiş olaylarının tırmandırılması ya da ekonomi üzerinden elinin zayıflatılması yine Türkiye tecrübesiyle bildiğimiz, uyanık olduğumuz gelişmelerdir.

MUHALEFETİN ERKEN SEÇİM ÇAĞRISININ EKONOMİYE ETKİSİ NEDİR?

Burada iki ayrı eksen var. Bunlardan birincisi Millet İttifakı'nda benzemezler söz konusu. Bu farklılıkları bir arada tutmak için sürekli seçim ya da sandık motivasyonunu ön plana çıkardığınızda, ayrışmaları olabildiğince azaltıp ortak paydayı sağlamlaştırmaya çalışırsınız. Bu o ittifak bileşeni bakımından bir enstrüman, fakat asıl önemli konu şu; Türkiye'de son 14-15 ayda pandemi koşulları nedeniyle sosyo-ekonomik şartlarda kırılganlıklar söz konusu. Muhalefet böyle zamanlarda iktidarı zayıf anında yakalayarak seçime gidip toplumun duygularıyla ve geleceğiyle oynayarak bir netice almaya çalışır. Bugün buna dönük temel çalışmaların etkili bir şekilde devam ettiği görülüyor.