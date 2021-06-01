SSB Başkanı İsmail Demir görüntüleri paylaştı: 'Utku' başarıyla çalıştı

"1000 BEYGİR GÜCÜNDE"

Başkan Demir, paylaşımında, "Güç grubu geliştirme çalışmalarımız sürüyor. 45 tona kadar paletli hafif zırhlı muharebe araçları ve Fırtına Obüsü için BMC Power tarafından geliştirilen 1000 beygir gücündeki ilk motor ve ilk çapraz tahrikli transmisyonumuz UTKU'nun çalıştırması başarılı şekilde gerçekleşti" ifadelerini kullandı.