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Giriş Tarihi: 1.6.2021 14:34 Son Güncelleme: 1.6.2021 14:51

SSB Başkanı görüntüleri paylaştı: 'Utku' başarıyla çalıştı

Cumhurbaşkanlığı Başkanı , 45 tona kadar paletli hafif zırhlı muharebe araçları ve için tarafından geliştirilen 1000 (bin) beygir gücündeki ilk motor ve ilk çapraz tahrikli transmisyon olan UTKU'nun başarı ile çalıştığını söyledi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile bin beygir gücündeki UTKU'nun başarıyla çalıştığı görüntüleri paylaştı.

"1000 BEYGİR GÜCÜNDE"

Başkan Demir, paylaşımında, "Güç grubu geliştirme çalışmalarımız sürüyor. 45 tona kadar paletli hafif zırhlı muharebe araçları ve Fırtına Obüsü için BMC Power tarafından geliştirilen 1000 beygir gücündeki ilk motor ve ilk çapraz tahrikli transmisyonumuz UTKU'nun çalıştırması başarılı şekilde gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

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SSB Başkanı İsmail Demir görüntüleri paylaştı: 'Utku' başarıyla çalıştı
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