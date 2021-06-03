Ekonomide son dakika haberi... Koronavirüs pandemisi sürecinde zarar gören sektörlere destek kapsamında geçen yıl başlatılan KDV indirimi iki ay daha sürecek. İşyeri stopajlarından alınan yüzde 10 gelir vergisi indirimi de devam edecek.
Başkan Erdoğan önceki akşam yaptığı açıklamada vergi indirimleri ile devletin 26 milyar liralık alacağından vazgeçerek iş dünyasını ve esnafı desteklediğini ifade ederken bu gelişmenin de sinyalini vermişti. İşte alınan son dakika kararı ve detayları
Sinema biletlerinden alınan eğlence vergisi ise sıfır olacak. Cumhurbaşkanlığı kararına göre kira stopaj kesinti oranı yüzde 20 yerine 31 Temmuz'a kadar yüzde 10 olarak uygulanmaya devam edecek.
SON DAKİKA KARAR YÜRÜRLÜKTE
Başkan Recep Tayyip Erdoğan önceki akşam yaptığı açıklamada vergi indirimleri ile devletin 26 milyar liralık alacağından vazgeçerek iş dünyasını ve esnafı desteklediğini ifade etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ciro kaybı ve kira desteğinden 1 milyon 200 bin esnafın yararlandığını, kısa çalışma ödeneği, işsizlik ödeneği, nakdi ücret desteği kapsamında yapılacak ödemelerin Haziran itibarıyla 67 milyar lirayı bulacağını belirtti. Hanelere nakdi ücret desteği de dahil bu kapsamda yapılan ödemelerin Haziran sonu itibariyle 181 milyar liraya ulaşacağını belirtirken vergi indirimleri devam ediyor.
FLAŞ KARAR: TEMMUZ SONUNA KADAR UZATILDI
Geçen yıl aralık ayında süresi 31 Mayıs'a kadar uzatılan KDV indirimi, dünkü Resmi Gazete'de yer alan düzenlemeyle 2 ay daha uzatıldı. KDV indirimleri 1 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere temmuz sonuna kadar uzatıldı.
HANGİ SEKTÖRLERİ KAPSIYOR
İndirimli KDV'ye tabi sektörler şunlar: "Yolcu taşımacılığı, yeme-içme hizmetleri, kültürel faaliyetler, sinema, tiyatro, opera, operet, bale, müze giriş ücretleri, kongre, konferans, seminer, konser, fuar ve lunapark giriş ücretleri, düğün, nikah, balo ve kokteyl salonlarında verilen organizasyon hizmetleri, berberlik ve kuaförlük hizmetleri, kuru temizleme, çamaşırhane ve ütüleme hizmetleri, halı ve kilim yıkama hizmetleri ile küçük esnafın faaliyet alanıyla ilgili bir kısım bakım onarım faaliyetleri."
KİRADA STOPAJ İNDİRİMİNE DEVAM
Diğer yandan, işyeri kiralama hizmetlerinde KDV oranının yüzde 8 olması ve işyeri kiralamaları karşılığında ödemeler üzerinden yapılan tevkifat oranının da yüzde 20 yerine yüzde 10 olarak uygulanmasına devam edilecek.
SİNEMA BİLETLERİNDE SIFIR VERGİ
31 Temmuz'a kadar sinema biletleri üzerinden alınan yüzde 10 oranındaki eğlence vergisinin oranı da sıfır olarak uygulanacak. Karar hükümleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülecek.