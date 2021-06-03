Son dakika... Beklenen çalışma Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından da imzalandı. Buna göre geçen yıl başlatılan KDV indirimi, Cumhurbaşkanlığı kararıyla iki ay daha uzatıldı. Buna göre kira stopaj kesintisi % 10 olacak. % 10 gelir vergisi indirimi de sürecek.

Ekonomide son dakika haberi... Koronavirüs pandemisi sürecinde zarar gören sektörlere destek kapsamında geçen yıl başlatılan KDV indirimi iki ay daha sürecek. İşyeri stopajlarından alınan yüzde 10 gelir vergisi indirimi de devam edecek.

Başkan Erdoğan önceki akşam yaptığı açıklamada vergi indirimleri ile devletin 26 milyar liralık alacağından vazgeçerek iş dünyasını ve esnafı desteklediğini ifade ederken bu gelişmenin de sinyalini vermişti. İşte alınan son dakika kararı ve detayları