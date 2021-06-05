Cep telefonları için yeni düzenleme: Artık zorunlu olacak

NAKİL İŞLEMİ E-DEVLET'TEN

BTK'nın bir diğer düzenlemesine göre de, abonelerin internet ve televizyon platformu gibi hizmetlerdeki adres değişiklikleri, e-devletten yapılabilecek. Buna göre adres değiştirmek isteyen aboneler; elektronik imza, kimlik kartı, internet bankacılığı ya da mobil bankacılık araçlarıyla e-Devlet'e girerek, taleplerini işletmecilere iletecek.