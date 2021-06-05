Cep telefonları için yeni düzenleme: Artık zorunlu olacak

Anonsun ardından tuşlama ve benzeri onay sonrasında ücretlendirme başlayacak. Aboneler, hatlarını kolay bir yöntemle sesli mesaj hizmetine açık veya kapalı hale getirebilecek. Uluslararası dolaşımda sesli mesaj bırakma ve dinleme hizmetinden yararlanmak isteyen abonelerden; uluslararası dolaşım ücreti de dahil olmak üzere ispatlanabilir onaylarının alınması halinde, tuşlama benzeri onay mekanizması ayrıca aranmayacak.
NAKİL İŞLEMİ E-DEVLET'TEN
BTK'nın bir diğer düzenlemesine göre de, abonelerin internet ve televizyon platformu gibi hizmetlerdeki adres değişiklikleri, e-devletten yapılabilecek. Buna göre adres değiştirmek isteyen aboneler; elektronik imza, kimlik kartı, internet bankacılığı ya da mobil bankacılık araçlarıyla e-Devlet'e girerek, taleplerini işletmecilere iletecek.
Aboneler, nakil başvurusu sırasında, adres olarak, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün kayıtlarındaki adresi iletebilecek. Abonelikler, yeni adreste aynı kalitede hizmet sunulabilmesi durumunda doğrudan nakil işlemini gerçekleştirecek. Abonenin yeni taşındığı yerde, farklı nitelikte hizmet sunulabilmesi durumunda; cihaz değişiklik maliyetleri, aylık ücret, hizmet özellikleri gibi konularda bilgi verilecek, tüketicinin kabul etmesi halinde taşıma işlemi yapılacak.
Yeni ikamet adresinde hizmet sunulamaması durumunda nakil başvurusu reddedilecek. Farklı hizmet ve hizmet sunulamaması durumunda, aboneye cayma bedelsiz fesih hakkı tanınacak. Abonelerin evlenme, boşanma ve ad ya da soyadlarının değiştirilmiş olması halinde de nakil işlemi gerçekleştirilecek.
İşletmeciler, nakil başvurularına ilişkin talebin alındığı, değerlendirildiği, tamamlandığı veya reddedildiğine ilişkin bilgileri, e-Devlet üzerinden abonelere iletecek. Nakil işleminin tamamlanmasının ardından, 24 saat içinde aboneye bilgi verilecek. Düzenleme, mobil elektronik haberleşme hizmetleri dışında hizmet sunan ve 200 binden fazla abonesi olan işletmecileri kapsayacak.