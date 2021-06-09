Emekliye üç dönem hesabı: Emekli maaşı nasıl artırılır?

ÇALIŞTIKCA DÜŞER Mİ?



Bize en çok sorulan sorulardan birisi de "Emeklilik için primim doldu yaşı bekliyorum çalıştıkça emekli maaşım düşer mi?" şeklinde oluyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi emekli maaşını belirleyen en önemli unsur sizin SGK'ya bildirilen kazancınız.

Yüksek maaş almanıza rağmen asgari ücretten gösteriliyorsanız maaşınız düşük olacaktır. Bu yüzden gerçek maaşınızın bordroya yansıtılmasına önem vermelisiniz. Burada hem sizin geleceğinizden çalınıyor hem de vergi ve prim hırsızlığı yapılıyor.

Yaşı beklerken çalışmak maaşınızı düşürmez ancak asgari ücretten çalışırsanız daha önceki dönemlerde yükselen maaşınızın yükselmesi duracaktır.