ARAÇ MUAYENESİNE FAİZ AVANTAJI

Son dakika haberinin detaylarına bakıldığında araç muayene ücretini yaptırmayanlar yasa kapsamından yararlanmak isterlerse yüzde 5 faiz yerine 0.75'lik faiz avantajından yararlanabilecek. Örneğin bir otomobilin 26 Ağustos 2016 tarihinde araç muayene süresi dolmuş olsun. 15 Ekim 2021 tarihinde araç muayenesini yaptırmak istediğinde, 2021 yılı için 372.88 liralık muayene ücretini ödeyecek. Yüzde 5'lik gecikme faizi olsaydı bin 99 lira da gecikme ücreti ödeyecekti. Yeni yasaya göre, 0.75'lik faiz dikkate alındığında, fazladan ödemesi gereken tutar 85.05 lira olacak. Böylece toplam 457.93 lira ödeyecek.



