Son dakika haberi: Devlet milyonlarca vatandaşa barış elini uzattı. Öğrenim kredisi, trafik cezaları, motorlu taşıtlar vergisi, vergi ve SGK prim borçları, gümrük cezaları, belediyelerin su alacakları, emlak ve çevre vergisi, otoyol ve köprü cezalarına yapılandırma olanağı getiren yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak dün yürürlüğe girdi. Yapılandırma 30 Nisan 2021 itibarıyla kesinleşmiş borç ve cezaları kapsıyor. İşte borç yapılandırmayla ilgili son dakika haberi:
SON DAKİKA HABERİ: İLK ÖDEME EYLÜLDE
Vatandaşların 31 Ağustos'a kadar ilgili kamu kurumlarına başvurmaları gerekiyor. Yapılandırılan borçlar peşin veya 18 taksitle ödenebilecek. Ödemeler 30 Eylül 2021'de başlayacak. Koronavirüsle mücadele kapsamında kesilen idari para cezaları ise yapılandırma dışında tutulacak.
BAŞVURU NEREYE YAPILACAK?
Vergi borcu yapılandırma başvurusu, e-Devlet aracılığıyla Gelirler İdaresi Başkanlığı sistemi üzerinden yapılabilecek.
Gelirler İdaresi Başkanlığı'nın 'ivd. gib.gov.tr' adresi üzerinden giriş yapılacak. Online yapılan başvuru sonucunda çıkan bu ekranda e-Devlet ile giriş seçeneği bulunuyor. Buna tıklayarak ve e-Devlet bilgilerinizle giriş yapılacak. E-Devlet vergi borcu yapılandırma başvuru ekranı, borç yapılandırmalarında vatandaşlara hizmet verecek.
Vergi dairesine 'turkiye.gov.tr'den de erişilebiliyor. Ya da vergi dairelerine giderek şahsen başvuru yapılabilecek. Ödemeleri de kredi kartıyla veya havale ile yapmak mümkün olacak.
MATRAH ARTIRIMI İMKÂNI
Düzenleme, 2016-2020 yılları arası için matrah artırımı da getirdi. Matrah artırımında bulunan mükelleflerin 2021 yılına devreden zararlarının yüzde 50'si silinecek. Dava safhasındaki kesinleşmemiş amme alacakları da yapılandırılacak. Matrah ve vergi artırımı üzerine hesaplanan vergiler, ikişer aylık dönemler halinde azami 6 eşit taksitte ödenecek.
ARAÇ MUAYENESİNE FAİZ AVANTAJI
Son dakika haberinin detaylarına bakıldığında araç muayene ücretini yaptırmayanlar yasa kapsamından yararlanmak isterlerse yüzde 5 faiz yerine 0.75'lik faiz avantajından yararlanabilecek. Örneğin bir otomobilin 26 Ağustos 2016 tarihinde araç muayene süresi dolmuş olsun. 15 Ekim 2021 tarihinde araç muayenesini yaptırmak istediğinde, 2021 yılı için 372.88 liralık muayene ücretini ödeyecek. Yüzde 5'lik gecikme faizi olsaydı bin 99 lira da gecikme ücreti ödeyecekti. Yeni yasaya göre, 0.75'lik faiz dikkate alındığında, fazladan ödemesi gereken tutar 85.05 lira olacak. Böylece toplam 457.93 lira ödeyecek.
ÖĞRENCİLERE MÜJDE
Yurtdışında öğrenim görenlerin borçları da yeniden yapılandırılacak. Hesaplanan borç, ilgilinin durumu ve ödenmesi gereken meblağ dikkate alınarak azami 5 yıla kadar taksitlendirilecek. İnceleme sonucu ortaya çıkan vergilerde ihtarname tebliğ tarihinden sonra 30 gün içinde başvurulacak. İşletmedeki emtia, demirbaşların kayda alınması için 31 Ağustos'a kadar bildirim yapılacak.
KREDİ KARTI MAĞDURU RAHATLAYACAK
Anapara, taksit ödemesi 20 Mayıs'tan önce olup, kullandığı kredinin ödemelerini aksatanlar, karşılıksız çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borcu sahiplerinin Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'ndeki kayıtları, söz konusu borçların ödenmesi geciken kısmının 31 Aralık'a kadar tamamının ödenmesi, yapılandırılması halinde, bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlarınca dikkate alınmayacak.
30 KASIM'A KADAR GELİR TESTİNİ YAPTIRIN
Hiç gelir testine girmemiş genel sağlık sigortalılarının, 30 Kasım 2021'e kadar gelir testine gitmeleri halinde, belirlenecek gelir durumlarına göre tescillerinin güncellenmesi sağlanacak. İşletmelerin bilançolarında bulunan gayrimenkuller ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetler için yeniden değerlendirme imkânı sağlanarak, bu kıymetler bilançolarda güncel değerleriyle yer alacak.
MATRAH ARTIRIMI NASIL OLACAK?
Başvuru süresi sonu: 31 Ağustos 2021
Peşin ödemede son ödeme tarihi: 30 Eylül 2021
Taksit: Azami 6 eşit taksitte ödeme seçeneği
Ödeme dönemi: Bu yılki taksit ödeme dönemleri eylül-kasım olacak.
VARLIK BARIŞI'NDA TAKVİM NASIL OLACAK?
Yurt dışı varlıkların banka, aracı kurumlara bildirim tarihi: 30 Haziran 2021
Türkiye'ye getirme, banka, aracı kurumdaki bir hesaba transfer: Bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 3 ay.
Varlığın yurtdışındaki kredilerin kapatılmasında kullanılması: 30 Haziran 2021
Vergi dairesine beyan, yasal defterlere kayıt: 30 Haziran 2021
KESİNLEŞEN VE KESİNLEŞMEYEN BORÇLAR NASIL YAPILANACAK?
Başvuru süresi sonu: 31 Ağustos 2021
Peşin ödemede son ödeme tarihi: 30 Eylül 2021
İlk taksit: Eylülde olmak üzere birer ay atlamalı olacak.