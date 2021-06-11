İstanbul Havalimanı zirvedeki yerini koruyor

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı (EUROCONTROL), 10 Haziran Perşembe gününe ait verilerini açıkladı. 16 bin 771 uçuşla 2020 yılı Eylül ayından bu yana Avrupa hava sahasındaki en yoğun perşembe günü yaşanırken İstanbul Havalimanı da 686 uçuşla zirvede yer aldı

Avrupa genelinde aşılama oranlarının artmasına paralel olarak karantina kurallarının esnemesi ve seyahat yasaklarının kalkmaya başlamasıyla hava trafiği de artışa geçti. Kıta genelinde 9 Haziran Çarşamba günü 15 bin 588 uçuş gerçekleşirken bir gün sonra 10 Haziran Perşembe günü ise uçuş rakamı 16 bin 771'e ulaştı. Bu rakam Avrupa'da 2020 yılı eylül ayından bu yana en yoğun perşembe günü olarak kayıtlara geçti.



Salgın döneminde aldığı önlemlerle ön plana çıkan ve EUROCONTROL' ün açıkladığı verilere göre Avrupa genelindeki en yoğun uçuş trafiğine sahip havalimanı olan İstanbul Havalimanı zirvedeki yerini korudu.



EUROCONTROL verilerine göre; 10 Haziran günü İstanbul Havalimanı'ndan 686 uçuş gerçekleştirildi. İstanbul Havalimanı'nı sırasıyla 640 uçuşla Frankfurt, 623 uçuşla Amsterdam, 616 uçuşla Paris Chales De Gaulle, 562 uçuşla Madrid-Barajas havalimanları takip etti.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı da ilk beş havalimanın ardından 503 uçuşla listenin 6'ncı sırasında yer aldı