İkinci el mobil satışlarına yeni düzenleme





Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ise konuşmasında, "2012'de dünyada 1 milyar olan akıllı telefon kullanıcı sayısı, geçtiğimiz yıl 3.6 milyara ulaşırken, bu sayının 2023'te 4.6 milyar olması bekleniyor" dedi.



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