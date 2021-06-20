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Giriş Tarihi: 20.6.2021 13:19

Bakan Varank paçaları sıvadı dereye girdi

DHA
Bakan Varank paçaları sıvadı dereye girdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı ,   Valisi  Osman Varol ve Belediye Başkanı ile Ağrı'nın   ilçesinde paçalarını sıyırarak girdiği derede çektirdikleri fotoğrafı Twitter hesabından paylaştı.

'nın ilçesine bağlı Mollakara köyünde 20 ton altın ile 3,5 ton gümüş üretimi yapacak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Koza Altın İşletmeleri'nin 10 Haziran'da Mollakara Altın-Gümüş Tesisi'nin temel atma törenine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı , açılış sonrası Ağrı Valisi Osman Varol ve Belediye Başkanı ile paçalarını sıyırarak buz gibi akan dereye girdi.

Bakan Varank'ın paylaştığı fotoğrafı sosyal medyada ilgi gördü. Savcı Sayan da bakanın paylaşımını alıntı yaparak, "Hep beraber 'na çıkacaktık. Bize sözünüz var… Dört gözle bekliyoruz… Küçük sanayi sitesi için ayrıca teşekkür ederiz. Çalışmalara başladık… Sizi seviyoruz alçakgönüllü bakanım" diye yazdı.

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Bakan Varank paçaları sıvadı dereye girdi
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