GYODER yeniden Kalyoncu’ya emanet

Gayrımenkul sektörünün çatı kuruluşu GYODER, 21'inci Olağan Seçimli Genel Kurulu'nu gerçekleştirdi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da katıldığı genel kurulda, geçen yıl yönetim kurulu kararı ile GYODER Başkanlığı'nı üstlenen Mehmet Kalyoncu oy birliğiyle yeniden başkan seçildi. Yaklaşık bir yıldır kurumsal kimlik çalışmasına ağırlık verdiklerini ve GYODER'in kimliğinin daha yenilikçi bir yapıya sahip olmasını hedeflediklerini vurgulayan GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu, "Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği olan ismimizi, üyelerimizin onayı ile Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği olarak değiştirdik. Çok uzun ve özellikle İngilizcesinin zor anlaşıldığı ismimizi güncellemenin faydalarını çokça göreceğimize eminiz. Ayrıca GYODER'in yeni kurumsal kimliği ile birlikte yeni logo ve tasarım standartları da değişti" diye konuştu. Gayrimenkul sektörünü çok hareketli bir dönemin beklediğini belirten Kalyoncu, "Bundan sonra birçok yenilik hayatımızı, ekonomimizi, sektörümüzü hatta bireysel alışkanlıklarımızı etkileyecek. GYODER olarak, hep birlikte sektörümüzü bu yeni dünyaya hazırlamak zorundayız. Yenilikleri kaçırma, geride kalma lüksümüz yok" dedi. Sektör olarak doğaya saygılı, teknolojinin en güncel imkânlarından faydalanan ve iyi tasarlanmış projeler üretme motivasyonuyla hareket edilmesi gerektiğinin altını çizen Kalyoncu, "Ürettiğimiz her bir projenin, çaktığımız her bir çivinin şehirlerimize bir iz bıraktığının bilincinde olması gerekiyor. Ürettiğimiz her proje kendi çocuklarımıza layık gördüğümüz nitelikte olmalı" diye konuştu.Genel kurul sonrasında yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında GYODER Başkan Yardımcıları da belirlendi. Buna göre GYODER Başkan Yardımcısı ve Sayman Neşecan Çekici (EPOS Gayrimenkul), Başkan Yardımcıları Ayla Heyfegil (İSVAN Gayrimenkul), Sertac Karaağaoğlu Akfen GYO ) ve Tuğra Gönden (Cushman & Wakefield) oldu.BAŞKAN Mehmet Kalyoncu, uluslararası gayrimenkul fuarı MIPIM 2022'de İstanbul çadırı kuracaklarını belirterek, "Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz" dedi. Başkan Kalyoncu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a GYODER 21. Olağan Genel kurul Toplantısı'na teşrifleri anısına sertifika hediye etti. Mehmet Kalyoncu, Orman Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ağaçlandırma çalışmaları kapsamında İstanbul Arnavutköy'de Bakan Murat Kurum adına 5 bin adet fidan dikildiğini belirtti.