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Haberler Ekonomi Haberleri 7 bin 430 metreküp müsilaj temizlendi
Giriş Tarihi: 28.6.2021

7 bin 430 metreküp müsilaj temizlendi

7 bin 430 metreküp müsilaj temizlendi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bugüne kadar Marmara Denizi'nden toplam 7 bin 430 metreküp müsilajın temizlendiğini bildirdi. Yapılan çalışmalar ve rüzgarın da etkisiyle Caddebostan Sahili ile Kurbağalıdere'de müsilaj yoğunluğunun azaldığı görüldü. Maltepe ve Kartal sahillerindeki bazı bölgelerde ise müsilajın yer yer etkili olduğu gözlendi. Bakan Kurum, çalışmaların 19'uncu gününde "Aralıksız süren temizlemede 26 Haziran'da 501 metreküp müsilaj ile birlikte 7 bin 430 metreküp müsilajı toplayarak bertaraf ettik. İstanbul'da 3 bin 404 metreküp, Kocaeli'de 447 metreküp, Bursa'da 153 metreküp, Tekirdağ'da 154 metreküp müsilajı toplam 450 bölgedeki çalışmalarımızla temizleyerek düzenli depolama sahalarına gönderdik" değerlendirmesinde bulundu.
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7 bin 430 metreküp müsilaj temizlendi
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