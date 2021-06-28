Türkiye'yi dünyada öncü yapacak: Türksat 5A bugün hizmete başlıyor

UZAYDAKİ GÜÇ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Karaismailoğlu, uydular üzerinden televizyon ve radyo yayıncılığıyla internet erişiminde ve diğer katma değerli uydu hizmetleriyle bölgede lider, dünyada marka değeri yüksek ülke olmak istediklerine dikkati çekerek, ülkenin kara, hava, demir ve deniz ulaşımı kadar uydu iletişimiyle uzaydaki güç ve etkinliğinin de çok önemli ve hayati olduğunu anlattı.